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育兒福利政策三箭齊發 副總統：家長非常有感

最新更新：2019/10/31 19:25

（中央社記者溫貴香台北31日電）副總統陳建仁今天接見幼鐸獎得主說，今年8月起，經由「增設公共化幼兒園」、「建置準公共化機制」及「擴大發放育兒津貼」三箭齊發；提供超過11萬個平價就學名額，許多家長都表示這是非常有感的政策。

副總統下午接見「第27屆幼鐸獎得獎人及相關會務人員」致詞時表示，幼兒教育是孩子終身學習的關鍵，也是教育的根基所在；幼教先進們長期投入心力，經營良好的幼兒園，提供孩子好的學習環境，並為國家奠定人才培育的基礎，是相當令人敬佩的終身志業。

副總統說，現在父母生得少，對於幼教都相當關心與投入，第一線的教保服務人員必須直接與父母接觸、溝通，是台灣教育基礎打底的重要工作。

談及育兒福利政策，副總統說，政府為了給年輕人最大的育兒支持，從今年8月起，經由「增設公共化幼兒園」、「建置準公共化機制」及「擴大發放育兒津貼」三箭齊發，擴展平價教保服務，減輕家長負擔，協助對象也擴大為0到6歲，達到全面照顧，也讓年輕父母能夠兼顧職場與家庭。

副總統表示，其中的「建置準公共化機制」，和私幼夥伴建立合作關係，108學年度總共有1063個準公共幼兒園與政府簽約，提供超過11萬個平價就學名額，許多家長都表示這是非常有感的政策，也確實提升整體2到5歲幼兒的入園率。

他並說明，首次發放2歲到4歲育兒津貼，全國申請件數已經超過42萬件，正逐步落實0歲到5歲全面照顧的政策目標，減輕家庭育兒負擔。另外，政府從108學年度起，每年補助幼兒園汰換屆齡的幼童專用車300至400輛，從明年開始，也會補助購置幼童專用車，協助私幼夥伴維護幼兒行車安全。

副總統除向在場所有幼教夥伴們致上最高的敬意，並感謝他們對孩子們無私的付出，期許未來能持續在幼教領域奉獻心力，與政府一同為下一代營造更為優質的學習環境，為國家培育更多優秀的人才。（編輯：林興盟）1081031

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