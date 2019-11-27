徐榛蔚仍為丈夫傅崐萁站台 懲處由黨中央決定

以無黨籍身分投入花蓮縣立委選戰的傅崐萁（前左）27日正式成立競選總部，國民黨中常委、花蓮縣長徐榛蔚（右2）不顧黨中央否決，仍現身為丈夫傅崐萁站台。中央社記者張祈攝 108年11月27日

（中央社記者張祈花蓮縣27日電）國民黨總統參選人韓國瑜、無黨籍立委參選人傅崐萁聯合競總今天晚間成立，國民黨中常委、花蓮縣長徐榛蔚不顧黨中央否決，仍為丈夫站台。縣黨部表示，懲處由考紀會決定。

韓國瑜、傅崐萁聯合競總傍晚成立，現場飄雨，主辦單位仍準備近萬張椅子，韓國瑜人雖未到場，但處處都可見韓的影子，包括國瑜夜市、韓國瑜旗幟等，挺韓五虎將陳清茂、強強滾、杏仁哥、文山伯和貼紙哥也「代表」出席。

傅崐萁致詞指出6大政見，包括0到6歲國家養；青年買房有地有產權，還有中央補助貸款利息1/2；企業補助青年國外留學，可獲中央減稅；未婚青年免繳房屋稅、地價稅；4至15歲免費教育，助學貸款免利息；拉高年輕人所得。

針對交通部分，傅崐萁說，要打通花蓮對外交通，建置環島高速路網，建立中台灣交通生活圈。

無黨籍花蓮縣立委參選人傅崐萁27日晚間舉辦競選總部成立大會，儘管現場飄下雨絲，仍吸引大批支持者到場力挺。中央社記者張祈花蓮攝 108年11月27日

傅崐萁在太太徐榛蔚、五虎將、地方農漁會、民意代表陪同進場，更有藍營民意代表上台力挺。對此，國民黨花蓮縣黨部書記長胡慧君指出，有人檢舉就受理，由考紀會委員決定懲處。

胡慧君指出，很清楚大家都有壓力，也相信黨員心中自有一把尺，若為了無黨籍參選人讓縣黨部分裂，實在令人難過，只有投給正藍，才能保住藍營席次。

國民黨立委參選人黃啟嘉持續基層拜票，與韓國瑜的聯合競選總部成立日期尚未確定；民進黨立委蕭美琴今天上午則在花蓮南區拜票。花蓮立委參選人還有台灣前進黨許願神、中華統一促進黨曹純明及民生公益黨蕭嘉豪。（編輯：謝雅竹）1081127