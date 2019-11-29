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警消勤休超時補償規定 大法官：違憲

最新更新：2019/11/29 18:53
司法院大法官會議29日做出釋字第785號解釋，警消等業務性質特殊的公務員勤休方式及服勤超時補償等規定，因規範不足而違反憲法服公職權及健康權。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
司法院大法官會議29日做出釋字第785號解釋，警消等業務性質特殊的公務員勤休方式及服勤超時補償等規定，因規範不足而違反憲法服公職權及健康權。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者林長順台北29日電）司法院大法官會議今天做出釋字第785號解釋，警消等業務性質特殊的公務員勤休方式及服勤超時補償等規定，因規範不足而違反憲法服公職權及健康權，相關機關應於3年內修正。

高雄市消防局張姓、徐姓消防員於民國101年間認為「勤一休一」超時服勤不合理，申請調整勤務時間為每天8小時，並陞任為組員或科員的行政處分，並請求給付超時服勤加班費或補休假，均遭否准，提起複審及行政訴訟，均遭駁回。2人向大法官聲請釋憲。

依公務員服務法第11條第2項、公務人員週休二日實施辦法第4條第1項規定，包括交通運輸、警察、消防、海岸巡防、醫療、關務等業務性質特殊機關，應實施輪班、輪休制度。

大法官認為，兩規定並未就業務性質特殊機關實施輪班、輪休制度，設定所屬公務人員服勤時數的合理上限、服勤與休假頻率、服勤日中連續休息最低時數等框架性規範，與憲法保障人民服公職權及健康權的意旨有違。相關機關應於解釋公布之日起3年內檢討修正。

此外，公務人員保障法第23條規定：「公務人員經指派於上班時間以外執行職務者，服務機關應給予加班費、補休假、獎勵或其他相當之補償。」

大法官認為，公務人員保障法第23條規定及相關法律並未就業務性質特殊機關所屬公務人員（如外勤消防人員）服勤時數及超時服勤補償事項，另設必要合理的特別規定，與憲法第18條保障人民服公職權意旨有違。相關機關應於解釋公布之日起3年內檢討修正。

關於高雄市消防局「一勤一休」休假方式，大法官認為並不違憲，但相關機關仍應基於憲法健康權最低限度保護要求，對外勤消防人員服勤時間及休假安排，隨時檢討改進。（編輯：張銘坤）1081129

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