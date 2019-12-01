台鐵區間車撞擊小貨車 駕駛跳車逃生

苗栗縣消防局1日上午接獲通報，後龍鎮山邊平交道發生車禍事故，隨即派員前往查看，抵達事故現場確認無人受傷，但1輛自小貨車遭到台鐵區間車撞擊，車體扭曲變形。（苗栗消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年12月1日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣1日電）苗栗縣後龍鎮山邊平交道上午發生台鐵區間車撞擊自小貨車意外，陳姓駕駛疑為搶快通過釀禍，所幸及時跳車逃生未受傷，台鐵海線區間列車因此延誤。

苗栗縣消防局上午7時32分接獲通報，後龍鎮山邊平交道發生車禍事故，隨即派遣後龍分隊人車前往查看，抵達事故現場確認無人受傷，但1輛自小貨車遭到台鐵區間車撞擊，車體扭曲變形，打橫在軌道旁。

小貨車56歲陳姓駕駛表示，原本要載送番薯給姊姊，行經平交道時已通過東側柵欄，西側柵欄才放下，當時急忙跳車按下緊急按鈕，並揮手想要提醒列車駕駛注意，還是無法阻止事故發生。

由於平交道警示燈號響起，才開始緩慢放下柵欄，鐵路警察不排除駕駛為了搶快，穿越平交道釀禍，因此詳細事故原因仍須進一步調閱監視器加以釐清。

這起平交道事故也造成台鐵龍港站至白沙屯站南下和北上列車都有延誤情形，截至發稿前，尚未恢復通行。（編輯：黃世雅）1081201