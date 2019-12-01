男子桌球世界盃 林昀儒4強不敵世界球王

桌球小將林昀儒（圖）1日以0比4不敵當今世界球王中國名將樊振東，無緣男子桌球世界盃決賽，將和中國名將馬龍對決爭銅。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北1日電）年僅18歲的桌球小將林昀儒，今天在男子桌球世界盃4強賽以0比4不敵當今世界球王、尋求衛冕的中國名將樊振東，無緣決賽，下午將和中國名將馬龍對決爭銅。

2019男子桌球世界盃今年在中國成都舉行，林昀儒從16強起，連續以4比1淘汰瑞典選手卡森（Kristian Karlsson）、世界排名第6的巴西選手卡爾德拉諾（Hugo Calderano），順利挺進4強。

今天準決賽林昀儒面對中國名將樊振東，兩人本季前4次交手，林昀儒曾在T2鑽石桌球賽馬來西亞站決賽以4比1擊敗對手奪冠，也取得對戰首勝。

今天雙方4強碰頭，樊振東顯然有備而來，林昀儒一路落後，雖咬牙苦追，可惜每當追近比分時，又因失誤錯失追平契機，最終以8比11、6比11、8比11、5比11直落四不敵對手，稍晚將和世界排名第4的中國名將馬龍爭銅。

稍早另一場4強賽，年僅16歲的日本小將張本智和先以11比6、11比9、11比8強勢連下3局，率先取得「聽牌」優勢，最終也以4比2扳倒中國好手馬龍，下午5時30分將與樊振東對決爭搶隊史首金。

日本在男子世界盃桌球賽單打沒有拿過獎牌，張本智和闖進決賽後已寫下隊史最佳成績。（編輯：唐聲揚）1081201