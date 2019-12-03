促轉會審定 要國民黨移歸4286筆檔案給國發會

（中央社記者游凱翔台北3日電）促進轉型正義委員會今天決議通過第二階段持有政治檔案審定結果，共審定國民黨通報「總裁批簽」4286筆檔案，國民黨在收到處分書30天內，應將檔案原件移歸國家發展委員會，今天已將處分書寄出。

促轉會下午發布新聞稿表示，這批檔案是前總統蔣中正於民國39年至64年擔任中國國民黨總裁期間，所批示由黨秘書長或秘書長等相關單位主管聯名所上簽呈，由於蔣中正當時兼具政府與執政黨最高領導人雙重身分，批簽雖為政黨內部公文，但內容實質上與國防、外交、內政及司法等國家公權力的行使，及國家政策密切相關。

促轉會指出，透過蔣中正各種批示或黨務系統所上簽呈的內容，可分析威權統治時期政治、社會、政黨及個人權力運作等脈絡關係，是理解戒嚴體制及動員戡亂體制生成、運作及鞏固的重要檔案，也是威權統治時期「以黨領政」的具體證據，與政治檔案定義相符，因此被審定為政治檔案。

促轉會表示，國民黨通報的「總裁批簽」檔案共有4289筆，其中3筆在5月1日已經被審定為政治檔案，並已移轉至檔案管理局保管；剩下4286筆，今天已寄出處分書，收到處分書30天內，應將檔案原件移歸國家發展委員會。

另外，此次審定「總裁批簽」檔案過程，首先以國民黨通報的檔案目錄為基礎，除諮詢學者專家外，也欲釐清此批檔案原件及複製件的保管與使用現況。經調查發現，國民黨在103年間就與台灣大學圖書館合作將此批檔案數位化，促轉會為釐清檔案及複製件現況，依促轉條例相關規定，曾二度發函請國民黨提供數位檔案。

促轉會說，同時考量過往國民黨屢次表示因人力、物力，礙難配合，因此，也與台大圖書館協調，請其提供相關數位檔案，但台大圖書館對此表示必須經國民黨同意後才能配合辦理，對此促轉會深感遺憾，但後續促轉會仍將依法秉於職權，與台大持續溝通。

促轉會最後強調，政黨持有的政治檔案對於還原歷史真相至為重要，未來仍將會持續辦理相關調查與審定作業。（編輯：楊凱翔）1081203