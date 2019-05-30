促轉會再撤銷2千人有罪判決 呂秀蓮陳菊雷震在列

（中央社記者王承中台北30日電）促轉會今天表示，將在下午公布最新的刑事有罪判決撤銷名單，包含「美麗島」雜誌社成員、前副總統呂秀蓮、總統府秘書長陳菊、前民進黨主席施明德及「自由中國」雜誌社成員雷震在內，共2006人。

促轉會今天上午發布新聞稿表示，將於下午4時公布最新第四波刑事有罪判決撤銷名單，本次名單總數共2006人，包含「自由中國」雜誌社成員馬之驌、傅中梅（傅正）、劉子英、雷震，以及「美麗島」雜誌社成員姚嘉文、呂秀蓮、林弘宣、張俊宏、陳菊、黃信介、施明德等人，名單同時公布於行政院公報資訊網與促轉會網站。

促轉會指出，「自由中國」雜誌社與「美麗島」雜誌社分別身處在不同的年代，在主客觀環境上有所差異，但兩者以類似的模式，藉由特定知識社群聚集，發行雜誌討論台灣政治，傳播民主理念，繼而朝向組黨或政團方式，試圖將民主理念付諸具體的政治實踐，從而受到當局打壓，形成威權時期著名的政治案件。雷震的判決還遭到當時蔣介石總統直接裁示「刑期不得少於十年」。

促轉會指出，「自由中國」雜誌社在50年代就敢以文章批評當局已屬難得，1979年「美麗島」雜誌社成立時，台灣已經出現新一波民主浪潮，但是以群眾運動衝撞體制，仍是不容於當局，兩者的路線因為時代差異而有不同，但是同樣表現出對於民主與人權追求的普世性。台灣從威權走向民主的改革，就是在這樣跨世代的接力下，一步步推動實現。如今台灣社會享有得來不易的民主，促轉會有責任延續這樣的記憶與教訓。

促轉會表示，依據促轉條例第6條第3項第1款，依二二八事件處理及賠償條例、戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例與戒嚴時期人民受損權利回復條例之規定，而獲得賠償、補償或回復受損權利之受難者的刑事有罪判決撤銷，除尚待商議部分外，已於本次公告完畢。但這只是轉型正義的一小步，後續其他案件的刑事有罪判決撤銷將陸續公告，促轉會的其他業務仍將持續進行。

促轉會指出，將於7月7日以「跨世代見證」為主軸，為第三、第四波撤銷名單上的政治受難者舉辦公告儀式，透過刑事有罪判決撤銷名單的展示，消除政治受難者及家屬長期背負的汙名，也希望藉由儀式細節的安排與多則敘事的露出，再次向社會大眾強調轉型正義集體工程的緊迫性及必要性。

促轉會表示，威權統治的遺緒持續至今，不論是體制或思想層面，台灣社會仍未全然擺脫長期威權所遺留的影響，需要更高層次的對威權統治「跨世代見證」與反思，才足以帶動全面而深層的變革。促轉會從107年10月4日至今，共公布4波刑事有罪判決撤銷名單，已辦理5837人有罪判決撤銷作業。（編輯：林淑媛）1080530