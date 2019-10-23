林宅血案等政治檔案解密 明年1月有答案

（中央社記者游凱翔台北23日電）國安局今天表示，8月已將陳文成案、林宅血案等政治檔案提供促轉會。促轉會表示，國安局所提供的是遮掩部分欄位後的資料，仍未解密，但國安局將依政治檔案條例等為法源依據檢討解、降密，預定明年1月會有答案。

立法院司法及法制委員會、外交及國防委員會聯席會議今天併案審查陸海空軍軍官士官任職條例部分條文修正草案等案，邀請國防部副部長張冠群、國家安全局長邱國正等人報告並備質詢。

邱國正表示，陳文成案跟林宅血案已經配合促轉會提供資料。另有國安局官員補充說明，包括陳文成案、林宅血案等20案（80卷），已在8月28日提供給促轉會，但目前尚未解密，未來會依據政治檔案條例相關規定，在期限內，該解密就會解密。

促轉會人士接受中央社訪問時表示，國安局所提供的是遮掩部分欄位後的資料，但國安局將以政治檔案條例、促轉條例等為法源依據檢討解、降密，也期待邱國正能以更開放的心態帶領國安局，加速檢討解降密以回應外界期待。

陳文成命案、林宅血案等被列為永久保密的機密案件，國安局曾以國家機密保護法為由拒絕解密，事後檢視法條後，認為已有促轉條例、政治檔案條例為法源基礎，因此開始討論將有限度進行解降密。（編輯：紀淑芳）1081023