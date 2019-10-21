延平學院7師生白色恐怖時期受害 促轉會撤銷有罪判決

立委鄭運鵬21日在臉書發文，表示促轉會已查詢延平中學的前身「延平學院」在白色恐怖時期7位受害師生的資料。（圖取自facebook.com/phoenix.cheng.96）

（中央社記者陳俊華台北21日電）民進黨立委鄭運鵬今天說，他的母校延平中學有意成立校史館，因此向促轉會查詢資料，找到延平中學的前身「延平學院」，在白色恐怖時期7位受害師生，已公告撤銷刑事有罪判決。

鄭運鵬下午在臉書發文表示，晚上他有事要「返校」一趟，促進轉型正義委員會剛好寄來一份公文，給他當作遲來的沉重伴手。這份公文的主旨寫著「延平學院師生刑事有罪判決撤銷公告案」，經促轉會查詢資料比對撤銷名單中，共計包括教師林水旺、林秀棟、朱華陽，及學生陳錫忠、連林山、李日富、何春輝等7人。

鄭運鵬說，他的母校是延平中學，在他就學那個年代，人稱「台獨一中」，其實當時學校老師是什麼黨派，都可以自由發揮；延平中學的前身曾是「私立延平學院」，是第一所台灣人創立的大學，在二二八事件中，被國民黨政府以莫須有的叛亂罪名查封，之後就只剩延平中學繼續存在。

鄭運鵬表示，日前因為母校有意成立校史館，國會辦公室協助向促轉會查詢相關資料，真的沒想到資源微薄的促轉會，會主動搜尋文獻，再比對依促轉條例宣告無罪的名冊，找到延平7位白色恐怖受害師生的相關資訊，並提供影本給他。

鄭運鵬說，促傳會這麼認真看待個案，身為立委的他看著這麼陌生名字的資料，竟然感動到起雞皮疙瘩；延平學院在2003年8月由前總統陳水扁回復名譽，但也不可能復校。

鄭運鵬表示，延平學院事件是悲劇，但他以母校為榮，「促轉會不是為了民進黨存在」，也不是為了立法委員存在，以古鑑今、規劃未來，他認為促轉會的任務，是要為了台灣的過去和未來而存在。（編輯：林興盟）1081021