蔡總統：不畏中國打壓 用選票守護台灣民主

（中央社記者程啟峰、王淑芬高雄7日電）總統蔡英文今晚表示，過去面對中國文攻武嚇及打壓從不畏懼，現在面對中國企圖影響台灣政局，也從未退縮，呼籲大家明年1月11日一起用選票守護台灣民主自由。

蔡總統晚間在高雄連趕4場輔選民進黨立委參選人，場場熱烈，現場「凍蒜」聲不斷，雖氣溫驟降，但台下相挺群眾熱情不減。

蔡總統偕同行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、基隆市長林右昌等首先出席立委林岱樺大寮競選總部成立大會，現場座無虛席、氣氛熱烈。

蔡總統表示，2020台灣要贏，首先要光復高雄，林岱樺是立法院最打拚、最「骨力」的立委，希望大家繼續支持，讓蔡總統、林岱樺一起高票連任。

蔡總統隨後出席在高市大榮高中操場舉行的立委趙天麟競選總部成立晚會，操場湧入上萬名支持者相挺，由於現場座椅已坐滿，許多民眾只能站著，連一旁司令台上也站滿了人。陳菊、陳其邁、立法院副院長蔡其昌、前行政院長張俊雄、立委管碧玲也到場力挺。

蔡總統表示，「民主可以當飯吃」，因為台灣是一個民主、自由、開放的社會才能培育出優秀人才，政府也有決心解決投資環境問題，讓更多人願意投資台灣。

劉世芳左營競選總部晚間成立，湧入超過8000名支持群眾，蔡總統現身力挺，全場沸騰，「凍蒜」聲不斷，台下群眾的熱情還一度打斷總統談話。陳菊、陳其邁、立委管碧玲、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、民進黨祕書長羅文嘉紛到場力挺。

蔡總統肯定劉世芳在立法院表現，這一席是濁水溪以南最關鍵的一席，「劉世芳贏、高雄才會贏；高雄贏、台灣才會贏」。

蔡總統指出，高雄有眾多重大建設正在進行，包含國艦國造、橋頭科學園區等都需要一個中央與地方的橋梁，這座橋梁就是劉世芳。

蔡總統表示，未來4年要讓國防做得更好，讓台灣更安全，她過去面對中國的文攻武嚇及各種打壓從來不畏懼。現在面對中國利用各種方式企圖影響台灣政局，也從未退縮。這一次全世界都在看台灣面對中國的壓力下，是否有決心保護台灣主權，因此明年1月11日呼籲大家一定要出來投票，要讓全世界看見我們守護台灣的意志及決心。

蔡總統最後出席立委李昆澤競選總部成立晚會並順道至高市三民區金山路聖何宮參香，受到現場民眾熱情相迎。蔡總統肯定李昆澤了解高雄的需要，長期在交通委員會為高雄爭取很多交通建設。

蔡總統表示，民進黨去年九合一選舉選不好，但如今執政團隊調整得很有效率，呼籲大家再給她4年；但如果她當總統，國會沒過半，改革經濟及國防也會做不好，而立委要過半關鍵的一席是李昆澤。

蔡總統進一步指出，她已將未來4年經濟發展的基礎打好了，像台船就要走向高科技造船產業，台船要負起國艦國造領頭羊角色；未來台灣還要發展太空產業，未來有很多衛星將在台灣製造；外交方面，台灣也要和更多國際友人站在一起守護民主價值。（編輯：張佑之）1081207