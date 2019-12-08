韓國瑜新北選情落後立委 待朱侯聯手翻轉

國民黨總統參選人韓國瑜（前左3）8日到板橋第二運動場出席新北市聯合競選總部成立大會，新北市長侯友宜（前左2）與韓國瑜首度同框造勢。前右為國民黨副總統參選人張善政、前左為韓國瑜全國競總主委朱立倫。中央社記者林俊耀攝 108年12月8日

（中央社記者余祥新北8日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天首度與新北市長侯友宜同台，並宣布前新北市長朱立倫為競選總部主委，地方人士表示，侯、朱相挺對大選加分，但接下來關鍵仍是侯出手力道，若立委一票成功轉為韓國瑜一票，韓在新北選情就相對樂觀。

韓國瑜下午在新北板橋第二運動場舉行造勢活動，主辦單位宣稱現場湧入8萬人，地方黨務人士對韓國瑜選情樂觀，從人潮可見藍軍支持者已回流，侯、朱力挺韓國瑜氣勢高昂，活動結束後民眾遲遲不散。

另名地方人士認為，新北市有400萬人口，是全國人口最多的直轄市，具有指標性意義，侯、朱兩人為韓國瑜站台，破除藍軍不合疑慮，讓支持者吃下定心丸，接下來一週藍軍大團結的議題發酵，相信對國民黨在新北的整體氣勢有所幫助。

不過，地方人士也坦言，受國民黨內部整合不力、不分區名單衝擊，加上韓國瑜落跑市長的形象和爭議，國民黨新北的總統選情的確比當地立委選情差。

該人士透露，不少立委參選人至今仍可聽到部份支持者總統、立委要分裂投票的聲音，雖這種情況已比10、11月時好很多，但也從此可見藍軍在新北市藍軍尚未完全歸隊。

該人士分析，要成功整合藍營並全力催票，關鍵在於侯友宜如何出手以及出手的力道，侯畢竟要顧立委選戰，若能成功催出立委一票、韓國瑜一票，韓國瑜的選情就相對樂觀。

國民黨穩定領先的中永和、新店選區，可能要靠立委拉抬總統參選人，但像是部分五五波選區，還是得靠韓國瑜選情回升來拉抬立委，過關的可能性更高。

黨內人士則建議，新北市幅員廣大，在較為都會型的選區，韓國瑜可靠朱立倫與副手張善政主攻，與他們分進合擊，讓選票極大化。

在立委選情方面，地方黨務人士喊出國民黨至少拿下8席，扣除對手目前領先的新北第2選區五股蘆洲、第3選區三重、第4選區新莊、第5選區樹林鶯歌等，其他選區國民黨贏面都很大。（編輯：林孟汝）1081208