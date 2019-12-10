外交部：藍民代對外交官施暴 向警政機關告發

外交部發言人歐江安（圖）10日表示，國民黨立委曾銘宗、林德福、陳宜民、市議員徐弘庭、林金結等人6日曾對一名外交人員施予言語及肢體暴力，外交部已向警政機關告發。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）外交部今天表示，國民黨立委及市議員6日到外交部門口抗議，過程中立委曾銘宗、林德福、陳宜民、市議員徐弘庭、林金結等人曾對一名在場外交人員施予言語及肢體暴力；外交部已向警政機關告發。

外交部發言人歐江安今天在外交部例行新聞說明會上表示，6日活動中曾銘宗、林德福、陳宜民，以及市議員徐弘庭、林金結、張斯綱曾對在場的外交部基層人員施予言語及肢體暴力，傷害該名人員尊嚴並造成身心傷害。

據當天在場外交部官員轉述，曾銘宗、林德福曾對一名外交部官員出現肢體動作，立委們合力把人架起來，並質問對方是否是國安局派來的人；台北市議員徐弘庭等人也推擠外交部官員，還抓了一名官員的手。

歐江安說，這類行為於法不容、外交部基於維護法制、捍衛外交人員權益與尊嚴的立場，依刑事訴訟法規定，決定向警政機關提出告發，盼藉此杜絕這類脫序行為。

刑事訴訟法第241條規定，公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發。

歐江安重申，外交部是代表國家處理對外關係的機構，不應是國內政治人物為進行選舉作秀的場域。外交部歡迎各界人士透過正常管道給予外交部指教，但絕不容忍政治人物以陳情為名來進行選舉造勢，或為政治私利消費外交人員。（編輯：黃國倫）1081210