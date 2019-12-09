陳宜民涉推女警 國民黨稱貌似路人甲怪阿姨

影片來源：警方提供（陳宜民推女警約在影片40秒處）

（中央社記者王承中台北9日電）國民黨立委陳宜民涉推女警，稱會謙卑接受批評。國民黨副發言人黃心華今天指出，該女警未著制服，貌似路人甲或怪阿姨且貼身拍攝，陳宜民雖道歉，國民黨仍須給予陳宜民慰問。

「卡神」楊蕙如涉網路帶風向侮辱大阪辦事處被起訴，國民黨立委及台北市議員6日再到外交部抗議，與員警數度發生推擠，造成國民黨立委陳玉珍、林奕華受傷送醫。另外，陳宜民則涉強推及拍打女警帽子，警政署日前表示，將依妨害公務罪函送。

黃心華上午表示，與陳宜民委員對立的「女士」並未著員警制服、且頭戴紐西蘭便帽，貌似路人甲或怪阿姨且採取貼身緊迫拍攝，在現場混亂情況下，陳宜民一時氣憤以肢體動作驅趕該不明女士的近身騷擾，因此陳宜民事後已公開抱歉。

有關國民黨人士前往台大醫院探視受傷立委引發反彈，黃心華指出，此乃人之常情，過去總統蔡英文、民進黨團總召柯建銘等數不清的綠營政治人物皆同樣前往探病。本次若造成台大醫院工會困擾，國民黨表達歉意，請台大醫院工會督促落實探病規範，並對各政黨一視同仁，不要因人設事，國民黨日後將配合辦理。

黃心華表示，有關國民黨立委在6日正式透過國會聯絡人安排，依職權前往外交部拜會，竟遭到強關部會大門造成人員受傷、外交部出動大批保警強烈對峙等狀況，陳宜民雖已表示道歉，但國民黨仍須給予陳宜民慰問，及要求蔡政府、外交部查明不法網軍害死外交官的始末、及相關網軍經費來源等違法舞弊情事。

黃心華指出，若蔡政府對於網軍資金的來源、違反補助上限及放任核銷過程的違法亂紀、綠營民代公開自爆與卡神有對價關係等不堪行為持續放任，等同讓全民的納稅錢成為加害外交官、打擊民進黨政敵的買兇費，此為全體民眾無法忍受的事。希望蔡總統及相關單位儘速讓相關不法水落石出，用真相，還給已故的前駐大阪辦事處處長蘇啓誠一個公道。（編輯：黃國倫）1081209