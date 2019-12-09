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吳敦義指拍落警帽是小意外 賴清德：文過飾非

最新更新：2019/12/09 13:40

（中央社記者顧荃、葉素萍台北9日電）國民黨立委陳宜民日前到外交部抗議，涉強推及拍落女警帽子，國民黨主席吳敦義說是「小意外」。民進黨副總統參選人賴清德今天表示，吳敦義文過飾非，利用不幸事件，企圖獲得政黨利益。

賴清德上午代表總統蔡英文赴中選會進行2020總統大選號次抽籤，會後受訪表示，這代表吳敦義的確利用不幸事件，企圖獲得政黨利益，即便國民黨立委荒腔走板，亂象叢生，仍然不以為意，替立委文過飾非，這樣的政黨、作為，不會得到民眾支持。

被問到前總統陳水扁幫一邊一國行動黨台北市第1選區（北投、士林）立委參選人李婉鈺站台，賴清德回應，一場選舉勝敗決定在自己，只要民進黨團結、用盡一切力量，再接再厲，有信心贏得最後勝利。

媒體詢問，台灣世代智庫執行長洪耀南認為蔡總統會贏的比2016年還多，賴清德說，這是目標，不僅「英德配」要贏大選，民進黨立委席次也希望過半。

國民黨參選人韓國瑜指網路上被霸凌三兄弟是「賴清德、柯文哲與我」，賴清德表示，對台灣的熱誠跟民主堅持，他跟韓國瑜截然不同，並沒有特別稱兄道弟的地方，也沒有什麼相似之處。

談到前新北市長朱立倫擔任國民黨總統參選人韓國瑜全國競選總部主委，賴清德重申，選舉最重要的是自己有沒有努力，只要團結、努力，就會贏得勝利，不會因為其他政黨有任何作為而有影響。

民進黨副秘書長林飛帆上午出席美麗島40週年紀念活動受訪時則說，不至於會衝擊民進黨選情；朱立倫與韓國瑜站在一起，相信對朱立倫而言也經過很長的思考，畢竟他們都是國民黨員；民進黨不在此事多加揣測，民進黨會傾全力團結全黨，一起作戰，國民黨能團結也是好事，樂見其成。（編輯：謝佳珍）1081209

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