楊瓊瓔未說明是否請辭副市長 如常出席市政會議

傳出準備請辭台中市副市長的楊瓊瓔（左），17日上午如常出現在市政會議中，面對媒體詢問是否請辭全力投入立委選戰，她沒有正面回應。右為台中市長盧秀燕。中央社記者郝雪卿攝 108年12月17日

（中央社記者郝雪卿台中17日電）傳出今天準備請辭台中市副市長的楊瓊瓔，上午如常出現在市政會議中，面對媒體詢問是否請辭全力投入立委選戰，她沒有正面回應，只說「一切以市政為優先，市政為主，謝謝」。

昨天有國民黨籍台中市議員對外透露，獲國民黨提名參選台中市立委第3選區（后里、神岡、大雅、潭子區）的楊瓊瓔，將於今天台中市議會第3屆第2次定期大會結束後宣布請辭副市長，全力投入立委選戰，但她上午準時出現在市政會議中，沒有進一步的宣示。

面對媒體詢問是否準備請辭副市長，楊瓊瓔沒有太多說明，只表示，「一切以市政為優先，市政為主，謝謝！」

楊瓊瓔在市政會議中與市長盧秀燕一起表揚績優區公所調解委員會，接著與盧秀燕聽取市府環保局有關「結合環境教育認識空污及防護─學校全面設置空氣微型感測器」的專案報告，一如往常扮演副市長角色。

楊瓊瓔將迎戰現任無黨籍立委洪慈庸，據地方人士表示，楊瓊瓔原本選情穩定，洪慈庸在後急追，對於楊瓊瓔帶職參選，也受到外界檢視，總統蔡英文幾度親自為洪慈庸站台，洪的聲勢已與楊拉近，讓楊瓊瓔不敢輕忽選情變化，也更審慎評估未來動向。（編輯：謝雅竹）1081217