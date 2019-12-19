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葉匡時質疑Wecare資金來源 尹立：募款可查證

最新更新：2019/12/19 17:11
高雄市副市長葉匡時19日質疑社群「Wecare高雄」是什麼團體及資金來源。對此Wecare高雄發起人尹立（右）回應，是透過線上募資平台一筆筆募來，所有資料在網路上均可查證。中央社記者陳朝福攝 108年12月19日
高雄市副市長葉匡時19日質疑社群「Wecare高雄」是什麼團體及資金來源。對此Wecare高雄發起人尹立（右）回應，是透過線上募資平台一筆筆募來，所有資料在網路上均可查證。中央社記者陳朝福攝 108年12月19日

（中央社記者陳朝福高雄19日電）高雄市副市長葉匡時今天接受媒體訪問時質疑社群「Wecare高雄」是什麼團體及資金來源。Wecare高雄發起人尹立回應是透過線上募資平台一筆筆募來，所有資料在網路上均可查證。

Wecare高雄發起罷免高雄市長韓國瑜「1221wecare台灣大遊行」活動，17日起在高雄捷運車站的電視螢幕播放影片，但是才一天的時間遭到下架，引起Wecare高雄不滿並發布新聞稿譴責高市府打壓。

對此，葉匡時接受媒體訪問時表示，韓國瑜及其團隊一向開大門走大路，光明磊落，絕對不會做一些違法且不正當的行為。

葉匡時說，高捷公司董事會有9席董事，高市府只能派2席，另7席包括國發會及中鋼公司等，所以高市府根本沒有能力也不會去干涉高捷的運作。對高捷跟民間團體之間的廣告來往完全不清楚。

葉匡時表示，司法應調查了解一下這個尹立所代表的Wecare高雄是個什麼團體，如果是政治團體，資金由何來，是否透過合法的政治獻金而來，也該要好好了解一下。

尹立下午到高雄意誠堂為「1221wecare台灣大遊行」上香祈願，接受媒體訪問回應時要求葉匡時道歉，不要質疑公民團體，他的經費來源完全合理合法，透過線上募資平台一筆筆募來，所有資料在網路上均可查證，也有文創小物募款，募得相關經費。

尹立也表示，不像韓國瑜沒有解釋清楚豪宅的貸款、跟新莊某小姐的新台幣600萬元及他太太閨蜜財產申報不實等問題，請韓國瑜講清楚。

尹立要求趕快讓「1221wecare台灣大遊行」的影片上架，不要再製造仇恨和對立。（編輯：方沛清）1081219

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