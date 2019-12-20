Yahoo奇摩擬跨入訂閱制 最快明年第3季推出

（中央社記者江明晏台北20日電）Yahoo奇摩媒體內容事業群資深總監吳偉慈今天受訪表示，已向Verizon Media總部提案，預計最快2020年第3季將在台灣推出訂閱制服務，拓展廣告收入及電商以外的獲利模式。

Verizon Media旗下Yahoo奇摩今天舉辦年終媒體聚會，回顧2019年成績並提出2020年展望。現場媒體詢問Yahoo奇摩如何打造新的獲利模式，吳偉慈說，Verizon Media去年開始積極推動創造多元收入，Yahoo奇摩在台灣除了廣告收入之外，電商也是重要收入來源，而電商已變成Verizon Media全球重要戰略，會在美國、亞洲等地進行相關操作。

吳偉慈指出，另一個創造獲利模式的重點是訂閱制，Verizon Media已在美國推出數個訂閱制內容，例如科技媒體TechCrunch今年推出Extra Crunch服務，在免費閱讀的文章段落中標註需要付費的超連結內容，即使用戶不看付費內容，也不會影響閱讀體驗。

據他觀察，推出訂閱制需要針對內容進行比較詳細的分析，Yahoo奇摩已擬定相關草案、商業模式和用戶成長預估，並向總部提案，預計最快2020年第3季有機會在台灣推出。

吳偉慈表示，他從去年開始評估訂閱制內容的可行性，發現遊戲和財經是較具潛力的領域。他認為訂閱制是必然趨勢，可以透過會員體系與用戶建立更深的關係、產生更真實的互動。

談到訂閱制服務的價格，吳偉慈認為，應該要導入會員分級的概念，根據不同的價格提供不同的內容。

Yahoo奇摩2019年藉由影音深化、議題經營、XR（延展實境）應用等3大內容操作策略，達到行動用戶與影音流量皆成長的成績，每位用戶影音內容觀看次數年成長26%、行動用戶單日造訪人數年成長21%，更帶動每月造訪超過20天以上的行動忠誠用戶，年成長超過30萬人。

Yahoo奇摩指出，2020年將把台灣在XR內容產製經驗擴展至更多亞太市場，例如移植台灣經營虛擬角色的經驗，協助品牌及其他市場發展虛擬角色，包含澳門旅遊局吉祥物黑面琵鷺「麥麥」等，都是台灣在地團隊技術輸出的成果。

針對5G時代影音內容發展，Yahoo TV總製作耿暄表示，2020年Yahoo TV期待與產官學界透過開放合作，擴展5G內容應用的技術及經驗，並協助品牌等合作夥伴共同創造更多的沉浸式內容體驗。（編輯：楊凱翔）1081220