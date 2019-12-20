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資金專法申請匯回440億 年底可望衝到500億

最新更新：2019/12/20 20:20
財政部統計，截至20日為止，海外資金申請匯回金額已達新台幣440億元。（中央社檔案照片）
財政部統計，截至20日為止，海外資金申請匯回金額已達新台幣440億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉姵呈台北20日電）海外資金匯回專法上路4個多月，申請匯回資金逐月升高，財政部統計，截至今天為止，申請匯回金額已達新台幣440億元，同時並預估至今年年底，匯回金額可望達500億元大關。

財政部官員今天表示，「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（俗稱海外資金匯回專法）目前上路約4個月，初期仍在觀望階段，若評估完成與資金到位後，申請金額可望逐步增加。

檢視專法自今年8月15日上路以來，各月申請匯回金額，上路首月僅25億元，第2個月增加到65億元，第3個月大幅成長至214億元，第四個月也高達226億元。

針對部分台商擔心，把錢匯回台後會被政府追稅，但官員表示，政府承諾不追稅，且專法施行後的第4個月，台商申請已愈來愈踴躍，單月就有近226億元申請回台。

官員表示，部分台商還未決議分配盈餘，因此今年的申請案仍不算多，不過今年底可望達到500億元，預估2020年上半年開始，還會有一波更大的匯回潮。

一位不具名的會計師分析，年底台商申請匯回金額較多，除了因台商在年底做資金規劃，資金調度已有脈絡，就先將一部分申請匯回，且目前政府積極輔導廠商申請匯回，推升匯回金額衝高。

他也預估，明年3、4月起，會陸續出現一波申請送件潮，同時看好將可持續到明年7、8月，對財政部先前預估海外資金專法上路，一年至少可吸引1333億元資金匯回的目標金額，應該可以達標。（編輯：林淑媛）1081220

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