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造謠中選會將作票違反社維法 網友遭罰5000元

最新更新：2019/12/24 22:11
臉書用戶「劉英艷」在社團貼文散布「中選會已準備要作票」謠言，違反社會秩序維護法，遭苗栗地院裁定罰鍰5000元。（圖取自Pixabay圖庫）
臉書用戶「劉英艷」在社團貼文散布「中選會已準備要作票」謠言，違反社會秩序維護法，遭苗栗地院裁定罰鍰5000元。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）一名網友以帳號「劉英艷」在臉書社團貼文散布「民進黨輸不起，作票奧步一一浮現…中選會已準備要作票」等謠言，違反社會秩序維護法，遭苗栗地院裁定罰鍰新台幣5000元。

據台灣苗栗地方法院簡易庭裁定書，劉英艷違反社維法案，經桃園市政府警察局八德分局移送苗栗地院審理，法官裁定劉英艷散布謠言，足以影響公共安寧，20日處罰鍰5000元，全案仍可提抗告。

裁定書指出，劉英艷經網際網路以帳號「劉英艷」登入社群網站臉書（Facebook），在「天怒人怨官逼民反 2020下架蔡英文」公開社團內，張貼散布「民進黨輸不起，作票奧步一一浮現！！！全民監票，中選會已準備要作票，他們已找好自己人，訓練他們如何作票，請大家集思廣益，如何防堵？（原選務人員都不用，用學生，一定有鬼）」等謠言。

裁定書指出，劉英艷未經查證，也無相關資料佐證就張貼相關貼文，貼文內容也非事實，自屬散布謠言；另散布「中選會準備要作票」等語，意在使中央選舉委員會公信蕩然無存，致無法順利執行選務，恐損及社會秩序及公眾利益，足以影響公共安寧。

法官審酌被移送人未經查證，貿然經網際網路散布謠言，足以影響公共安寧，兼衡違反社維法行為的動機、目的、手段、情節與坦認態度，依社維法裁定罰鍰。

社維法規定，散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。（編輯：李明宗）1081224

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