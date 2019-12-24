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台股漲挨批無感 金管會：國人持股市值增1.43兆

最新更新：2019/12/24 19:54
金管會24日表示，今年農曆年後2月11日至12月24日，台灣投資人持股股票市值增加1.43兆元，同享台股站上萬點的成果。（中央社檔案照片）
金管會24日表示，今年農曆年後2月11日至12月24日，台灣投資人持股股票市值增加1.43兆元，同享台股站上萬點的成果。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中、劉姵呈台北24日電）國民黨總統候選人韓國瑜國政顧問團今天批評，民眾感受不到台股上漲與經濟成長成果，金管會今天表示，台灣投資人持股股票市值增加1.43兆元，同享台股站上萬點的成果。

韓國瑜競辦發言人鄭照新、葉元之，以及國政顧問團經濟產業組召集人林祖嘉、財政金融組顧問劉維琪上午舉行「台灣經濟大好，你信嗎？」記者會。

林祖嘉指出，蔡總統稱台灣現在經濟是亞洲四小龍之首，但事實上經濟成長率以過去3年平均來看，台灣是亞洲四小龍的尾巴；政府說股市創新高到達12000點，但這些股票上漲帶來的財富，其實是被外國人賺走了，和以前大多數股票在人民手中的情況不一樣。

他批評蔡總統其實拿著一塊經濟遮羞布，把這塊美化後的布打開，才發現人民過得相當辛苦。

他說，若韓國瑜執政，將成立數位國家專法，行政院成立數位創新委員會，並且整合AI、5G、大數據、區塊鏈等新興科技，提高整體產值。

劉維琪表示，大多數人因貧富差距擴大，完全未感受到經濟成長，目前政府希望刺激加薪，採用「企業加薪扣抵營所稅」的政策，是遠遠不夠的，與其讓企業把錢繳給政府，不如讓錢直接嘉惠到人民身上。

金融監督管理委員會證期局今天表示，上市櫃公司基本面良好，且台股具有高殖利率、本益比合理、上市櫃公司財報透明以及公司治理充分與國際接軌等競爭優勢，台股今年以來吸引外資持續投入股市。

證期局統計，今年截至11月底止，外資淨匯入金額已高達120.47億美元，於集中市場買超合計1908億元。

此外，證期局表示，台股自今年農曆年後2月11日至12月24日，連續216天守穩萬點之上，且2月份及11月份，外資持股占比分別為40.42%及42.35%，即台灣投資人持股占比分別約59.58%及57.65%，持股市值則約為新台幣18.64兆元及20.07兆元。

台灣投資人持股占比雖因外資買超致持股占比小幅下降，但投資人持有股票市值卻增加1.43兆元，也就是說，台灣投資人也有同享台股站上萬點的成果。

證期局表示，將持續推動友善投資人交易制度，包括2020年第4季將實施盤中零股交易，提供年輕人及小資族群於盤中時段可買賣零股。

另外，為吸引小額及中長期投資人投資股市，金管會將持續推動定期定額方式買股票與ETF。根據統計，截至11月底止，已有12家券商承辦定期定額方式購買個別股票與ETF業務，契約簽訂人數有16萬2973人，成交金額約99億6718萬餘元。（編輯：鄭雪文）1081224

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