真的假不了 事實查核中心認證罷韓遊行照片

（中央社記者陳秉弘台北24日電）媒體刊登罷免高雄市長韓國瑜遊行隊伍的照片遭若干人士質疑，甚至指控照片作假，台灣事實查核中心今天表示，網路流傳「新頭殼」罷韓遊行照片作假為「錯誤訊息」。

事實查核中心發布最新事實查核報告指出，網路流傳關於新頭殼攝影記者拍攝的罷韓遊行照片為作假、修圖的說法並非事實。

報告整理關於新頭殼攝影記者於21日罷韓遊行期間，在高雄市五福三路拍攝的俯瞰照片，在網路被指為作假；有網友發文說，「看到這張圖，我快笑翻了，這路標是5公尺1個嗎？也P圖P太多了吧」。

報告指出3個爭議點，第1個為「這張照片的路燈數，是否與實景相符合？」經檢視網傳照片中可辨識路段為五福三路、成功一路口，到五福三路、文武三街路口（大立百貨前）附近指示林園與左營方向的路牌。這兩段路標間路燈數為9座，查核中心實際以Google Map街景功能比對，這路段實際路燈數為9座。

第2個爭議點為「這張照片來源為何？」查核中心訪問新頭殼資深攝影記者張良一。張良一對查核中心表示，這張照片是他在21日下午3時30分在五福三路附近一處高樓拍攝，並提供原始照片給查核中心，證明屬實。

第3個爭議點為「此張照片是否經過變造？」查核中心訪問網路媒體ETToday攝影記者林敬旻。林敬旻說，這張照片是使用望遠鏡頭（長焦鏡頭）拍攝，且拍攝者與遊行隊伍之間有段距離，「會有把前後景壓縮的變形效果，讓遠的景物看起來沒那麼遠，因此，照片中電線桿排列看起來較為密集」。

事實查核中心藉整理出的資訊，認定網路謠傳照片經變造一事為錯誤訊息。

此外，中央通訊社攝影記者21日下午也曾以長焦鏡頭拍攝五福三路上的罷韓遊行隊伍，遭中國國民黨籍台北市議員游淑慧在社群網站臉書（Facebook）發文質疑，暗示中央社照片經過變造，有少數媒體立刻跟進報導；國民黨副秘書長蔡正元今天也在臉書發文，直接指控這張照片造假，但不久經網友指正後刪除。

中央社已在22日發布聲明，強調中央社照片絕無可能造假，近日也有多名攝影專業人士透過媒體訪問等管道介紹鏡頭運用與新聞攝影原理，蘋果日報並到現場重新拍攝，說明中央社的照片並無問題，但游淑慧仍未撤文。

中央社在聲明中要求游淑慧與引述她貼文的媒體撤文道歉，否則將提起告訴。對於散播中央社照片造假謠言的民眾，中央社也將蒐證提告。（編輯：唐聲揚）1081224