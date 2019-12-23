韓辦質疑遊行人數灌水 罷韓單位：布幕下全是民眾

（中央社記者王承中、王淑芬台北23日電）罷韓遊行主辦單位宣稱有50萬人響應，國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新今天表示，以路線全程總面積計算，擠滿人也不過36萬多人，更何況還有多塊綠色布幕，盼主辦單位不要灌水。

有關韓辦質疑罷韓遊行人數灌水一事，「Wecare高雄」發起人尹立透過臉書回應，Wecare遊行沒有遊覽車、沒有便當也沒有動員，大型布條底下都是市民撐高雄撐台灣，促韓國瑜公開向市民道歉。

尹立說，「可以確認明年1月11日，高雄市民不會投給韓國瑜的一定超過50萬，至於韓國瑜在高雄市有無50萬才是你現在需要面對的問題」。

挺韓、罷韓遊行在21日和平落幕，但衍生出的爭議仍未止息；韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新今天上午召開記者會，質疑罷韓主辦單位人數灌水。

鄭照新表示，罷韓遊行路線的全程面積，以Google地圖計算，總面積為12萬2400平方公尺，以一般每平方公尺站3個人的方式計算，即使整個遊行路線都被塞爆，也不過是36萬7200人，更何況隊伍中還有許多長度長、面積大的綠色布幕。

「1221wecare台灣大遊行」21日下午正式登場，大批民眾在五福一路口集結，隨著領頭人群齊呼口號，準備出發。中央社記者董俊志攝 108年12月21日

鄭照新指出，如果用50萬人來計算，需要面積則是16萬667平方公尺，罷韓遊行路線的五福路封街封一半的寬度為15公尺，長度則需要1萬1111公尺，約11公里，也就是要擠滿從罷韓遊行的高雄文化中心到接近高鐵左營站的蓮池潭的長度，可是實際上罷韓遊行路線只有4公里。

鄭照新表示，對於兩場遊行能平和理性結束表達敬意，雖然遊行人數無法極盡精確，若過度膨風、灌水，可能就在傷害民眾了解真相的權利，希望主辦單位重視人民知道真相的權利，不要灌水灌到太誇張，這樣對民主是種傷害。

對於罷韓遊行中出現的香港隊，王淺秋表示，這次遊行完全看清楚最不希望香港和平的，恐怕就是民進黨跟罷韓主辦單位的這些人。現在香港正在為逐漸恢復平穩努力中，但罷韓遊行中的香港隊就是不斷模仿反送中的過程，而帶隊的則是民進黨高雄市議員。民進黨操作芒果乾，希望香港越亂越好，才有從中獲利的機會。

王淺秋也指出，還是要對參加挺韓、罷韓遊行的民眾表達敬意，因為之前很多人都在唱衰、恐嚇會有暴力衝突，但是兩邊支持者都展現高度民主自治，讓兩場遊行都和平完成，這就是民主在台灣更近一步的表現。在民主國家最重要的精神，就是尊重他人有表達意見的權利。（編輯：蘇志宗）1081223