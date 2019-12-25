移工騎機車撞到婦人 疑將人抱起丟下橋逃逸遭逮

越南籍移工阮姓男子（中）24日晚間騎機車行經新北市瑞芳區楓林橋時撞上正在散步的杜姓婦人，未料阮男疑將杜女以「公主抱」丟下橋後逃逸，警方2小時內將阮男帶回偵辦，漏夜釐清案情。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年12月25日

（中央社記者王朝鈺新北市25日電）越南籍移工阮姓男子昨天晚間騎機車行經新北市瑞芳區楓林橋時撞上正在散步的杜姓婦人，未料阮男疑將杜女以「公主抱」丟下橋後逃逸，警方2小時內將阮男逮捕到案，訊後送辦。

警方調查，79歲杜女昨天晚間9時20分許在住家附近粗坑口路的楓林橋散步時，遭騎機車的33歲阮男撞上，全程遭路旁民眾目擊，並指阮男將杜女以「公主抱」方式丟下橋後逃逸，警消獲報到場立刻將杜女送往基隆長庚醫院，所幸杜女意識清楚但全身有多處擦傷且右小腿骨折，正住院治療中。

瑞芳警分局偵查隊長薛光明今天表示，警方接獲報案後立即組成專案小組，經調閱周邊監視器過濾影像，鎖定阮男涉有重嫌，立刻派員到瑞芳工業區一處宿舍將阮男帶回偵辦，漏夜釐清案情。

警方查出，阮男來台2年多沒有中華民國駕照，車禍發生時並未喝酒，肇事機車則是先前移工留下供大家使用。阮男則向警方供稱，車禍發生後將杜女攙扶起身時不慎失手將杜女推落橋下，警方訊後依殺人未遂罪及肇事逃逸等罪，將阮男移送基隆地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1081225