宋楚瑜：藍綠輪流坐莊不負責 是魔獸世界現實版

（中央社記者游凱翔台北25日電）2020總統大選第二場政見會今天登場，親民黨候選人宋楚瑜說，線上遊戲「魔獸世界」出現在現實社會，並結合媒體、網軍等成為超級魔獸，最後出現超級總統時，民主將成為專權，「但這種外掛好嗎？」

2020總統大選第二場電視政見會下午在中視登場，3組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，再度同台講述政見，經抽籤發言順序為蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

宋楚瑜在第一階段發言表示，全世界在明年將有重大變化，中國、日本及美國這三個世界強國的合縱連橫，對台灣將帶來什麼影響，但蔡總統只談到個別的國家細節，沒有談到大形式的變化對台灣衝擊，「若沒有穩定的兩岸關係，台灣能夠突圍嗎？如果沒有看到美、日、中國的變化，我們能做出相同因應嗎」。

宋楚瑜指出，韓國瑜與蔡總統針鋒相對，但他認為，總統最大的職責就是為國家樹立典範、為人民帶來更大的人心安定、讓人民充滿希望，政治的本質就是人性關懷。

影片來源：中視新聞 YouTube頻道

宋楚瑜說，他完全不懂，藍的做得不好只能換綠的，綠的垮了再換藍的，民進黨準備強行通過的反滲透法，提醒蔡總統對權力要有所節制，不要只有選舉算計，沒有經過行政部門、立法院委員會討論，就要求立法院12月31日要通過反滲透法，完全違反程序正義。

宋楚瑜認為，台灣在中國擁有200多萬名台商，也有許多宗教、旅遊等交流，如果因為查證不實而造成人人自危，將會影響政府威信，若總統無視憲政分權，民主運作規範，這跟美國共和黨過去為打擊民主黨，逞一時之快而造成美國民主污點一樣，就是「麥卡錫主義」。

宋楚瑜最後舉例，有款線上遊戲「魔獸世界」，當魔獸世界出現在現實社會中、出現在五院、媒體、網軍而成為超級魔獸，「這種外掛好玩嗎？」藍綠輪流坐莊、執政而不負責任，加上擁有網軍、媒體的超級總統出現時，民主將成為專權。

宋楚瑜最後強調，對執政者殘忍是公民社會偉大的象徵，蔡總統責任是團結人民而不是分化，若因不同意見而貼上中國同路人標籤，是否還有精力可以解決其他國家問題；另外，若韓國瑜只會慷慨激昂地高喊「中華民國萬歲」，以牙還牙而充滿情緒，是否能夠解決問題、是否讓人民放心的將權力交出。（編輯：紀淑芳）1081225