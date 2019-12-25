韓國瑜批蔡總統被架空 籲表態是否成立特偵

（中央社記者顧荃台北25日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天表示，他主張成立特偵組，總統蔡英文卻至今不表態；他並批評蔡總統被架空、無能，民進黨初選時賴清德民調領先，卻被蔡總統的網軍「活活打死」。

2020總統大選第二場電視政見會下午在中視登場，3組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，再度同台講述政見，經抽籤發言順序為蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

韓國瑜在第一輪發言火力全開猛攻，他說，蔡總統講了很多洋洋灑灑的亮麗數字，但執政的2016到2019年，台灣的代表字卻分別是「苦」、「茫」、「翻」、「亂」。

韓國瑜指出，他上次政見會提出要成立特偵組，全國佳評如潮，但至今蔡總統都沒有表態要不要成立。人民痛恨貪官污吏，行政院長蘇貞昌過去家裡曾有新台幣180萬元被偷，卻不報案，現任民進黨立委陳明文在高鐵掉了300萬，也不報案，這裡面有太多懷疑；風力發電別人1度只要2.2元，為什麼現在要5.8元，這其中有沒有勾結。

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韓國瑜說，台灣此時此刻真正的危機在於5個字，「蔡英文總統」，只是「蔡英文」沒有問題，加了「總統」兩個字就出了大問題，因為現在是單純的蔡英文加上被架空的總統，蔡總統被總統府秘書長陳菊跟蘇貞昌架空，國家的危機在於總統被架空且無能。

韓國瑜表示，「如果妳不是無能、架空的總統，為什麼你用的行政院長賴清德，會跟妳出來選總統」，因為賴清德看到台灣在快速沈淪而受不了，決定出來放手一搏，結果賴清德民調領先，被蔡總統的網軍「活活打死」。

他說，蔡總統被貪官污吏跟派系包圍，民進黨派系幫蔡總統選總統，是因為在蔡領導下可以吃香喝辣、大貪特貪，這是真正的危機。蔡總統提名的監委陳師孟敢約談法官、民進黨用納稅人的錢養網軍楊蕙如，謀殺外交官，蔡總統都一個字不講。

韓國瑜表示，不否認蔡總統是單純、善良的人，但沒辦法領導國家，否則在這些數字表現下，應該是一片歡樂；到現在蔡總統還沒看出問題，是台灣真正的危機。蔡總統被架空，放縱派系吃台灣人的肉、喝台灣人的血，大貪特貪，所有責任蔡英文扛，如果蔡總統繼續連任，派系會繼續殘害台灣人民，繼續大撈特撈。（編輯：謝佳珍）1081225