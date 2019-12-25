蔡總統強調經濟政績 批韓國瑜633團隊如何發大財

（中央社記者葉素萍台北25日電）總統蔡英文今天在政見會提出，2016年所啟動的經濟發展新模式，「我們要推出2.0版」，政府規劃了一個落實，六個目標，包括，將台灣打造成為「亞洲高階製造及研發中心」。

2020總統大選第二場電視政見會下午在中視登場，3組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，再度同台講述政見，經抽籤發言順序為蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

她說，世界不可能忘記台灣，也不會忘記台灣，因為台灣確實是很重要的國家。台灣是全球第21大經濟體，也是第18大的貿易國家，國際半導體供應鏈也是以台灣為核心基地。國際經濟論壇曾經肯定台灣是「四大創新王國」之一，總體經濟穩定度是世界第一名。

「台灣正在大海裡乘風破浪，勇往直前，韓市長卻坐在浴缸裡面，把他當作是一個大海。」蔡總統說，韓國瑜曾經批評台灣經濟不好，但對統計數據的解讀，卻令人覺得不解。

蔡總統細數經濟成績，強調台灣第3季經濟成長率已達到2.99%，比韓國、新加坡、歐盟、美國、日本都要好，這充分展現台灣經濟韌性。

「韓市長對經濟比較沒有涉獵，因此很倚重你的國政顧問團，不過您的顧問團卻是當年的633團隊」，蔡總統說，2016年把政府交給她的時候，是經濟連3季負成長，全年保一都有問題。她接手到現在連續14季的正成長，未來還會繼續的成長，台灣從四小龍的最後一名，到現在是第一名了。

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她說，韓市長還是沿用舊的團隊舊的模式，她實在不知道「台灣人民要如何來發大財」。

蔡總統提到，中國不斷阻撓台灣參加國際社會，這一點，韓國瑜也都很清楚，就算接受了所謂的九二共識，中國也不會住手，所以就這件事情「我們不要太天真以對」。

她說，台灣尋求跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的努力，從來沒有停止過，相信以台灣經濟自由化的程度，是有機會參加CPTPP第二輪的談判，韓不斷的說，沒有參與這些區域經濟整合，所以就沒有辦法享受關稅的優惠，因此沒有未來。「我要告訴韓市長，這件事是錯的」。

蔡總統說，台灣是世界貿易組織（WTO）的會員，也簽署了資訊科技協定（ITA），所以相關的資通訊產品都免關稅，因此對RCEP國家出口有7成以上免關稅，CPTPP國家有8成以上也是免關稅。作為一個總統候選人，應該要有這樣的基本認知。

她說，因為政治因素，一時沒辦法加入區域的經濟整合，簽署FTA，當然是一種遺憾。但這不是世界末日，全力突圍才是關鍵。在美中貿易的衝突當中，台灣的表現，與簽了許多FTA的國家相比，其實台灣表現還更好，可以看出台灣經濟的韌性。「你居然把台灣和北韓相比，真是一個非常錯誤的類比。」

此外，在經濟發展方面，蔡總統說，在2016年所啟動的經濟發展新模式，要推出2.0版；也規劃了一個落實，六個目標。

她說，一個落實是，會全力落實這一波投資潮，所帶來的兆元投資，這些投資將帶來強勁的成長動能。

蔡總統指出，對未來經濟發展的六個目標，第一，將台灣打造成為「亞洲高階製造及研發中心」；第二，讓台灣成為「綠色供應鏈」最重要的核心。

她說，第三，會適度放寬金融法規，開放更多的財富投資的商品；第四，未來，會成立「國家融資保證」的機制；第五，對未來產業所最需要的人才，會用更好的制度，吸引更多國內外優秀人才，集結在台灣；第六，不僅促進經濟發展，更要進一步落實分配正義。除了加薪減稅，強化長照幼托，還要透過更多元的社會照顧，來減輕生活負擔。（編輯：楊凱翔）1081225