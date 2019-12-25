國道1號機場系統段2大型車碰撞 1死2傷

國道1號北向53公里處機場系統路段，25日發生一起2台大型車及4輛自小型車擦撞車禍，導致車流嚴重回堵數公里。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年12月25日

（中央社記者吳睿騏桃園25日電）國道1號北向53公里處的機場系統路段，今天發生聯結車與大貨車碰撞事故，造成1死2傷，事故車體一度占用車道導致後方車流回堵數公里，警方已調查釐清車禍肇因責任等。

國道公路警察局第一公路警察大隊表示，中午12時29分在國道中山高速公路北向53公里處的機場系統路段，發生一起交通事故。警方獲報後，立即調派巡邏車前往查看，並派遣緩撞車前往協助，同時通報119救護車趕赴現場。

公路警察局派員到場調查後指出，事故發生疑為1輛聯結車及1輛大貨車發生碰撞後，波及到其它幾輛自小客車。其中，大貨車駕駛座位置因遭撞擊而扭曲，造成40歲的大貨車陳姓駕駛受困車內。

警消到場後，立即協助脫困，但大貨車駕駛已出現到院前心肺功能喪失（OHCA）現象，經送醫搶救後仍宣告死亡。

另外，現場各有一名46歲沈姓女子、31歲的王姓女子感到四肢疼痛，兩人雖意識清楚無大礙，但仍送往林口長庚醫院治療觀察。

警方表示，車禍事故一度占用內線、中線、外線車道，僅剩最外側輔助車道可通行，造成後方回堵約數公里，但在下午1時37分現場已完全排除，車速也逐漸恢復中。車禍事發原因、責任及財物損失，有待後續調查。（編輯：戴光育）1081225

國道1號北向53公里處機場系統路段，25日發生一起2台大型車及4輛自小型車擦撞車禍，造成1人死亡、2人受傷。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年12月25日