蔡總統酸韓國瑜的能源政策：要核四核五核六

（中央社記者葉素萍台北25日電）總統蔡英文今天嗆國民黨總統候選人韓國瑜的能源政策，「不只是要核四，還需核五，甚至還要有核六，等於台灣同時有三個全速運轉的核電廠」；韓國瑜則說，風力發電，原本一度電兩塊二，為何蔡英文政府的風力發電需要五塊八元？

2020總統大選第二場電視政見會下午在中視登場，3組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，再度同台講述政見，經抽籤發言順序為蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

韓國瑜強調，風力發電，原本一度電兩塊二，為何蔡英文政府的風力發電需要五塊八元？為何每個家庭需要支出60萬元，有沒有勾結？誰能忍受？

蔡總統則提到，韓國瑜曾批評她的能源政策，是「用肺發電」，他還跟前總統馬英九一起開記者會，不僅表示要重啟核四，還說政府蓋風電場要花兩兆，電價要上漲五成，「我要鄭重地告訴大家，這些都是謠言。」

她說，政府發展風力發電，不是花2兆蓋電廠，而是帶動民間上兆投資，到2025年，帶動1.2兆國內產值，2萬個就業機會。如果政府不買風電，難道要買更貴的核電，買更多的火力發電嗎？而綠能的成本會越來越便宜，不會有2兆的問題，也不會造成電價大幅上漲，更別說漲五成。

蔡總統批評，韓國瑜和他的團隊，繼續用落伍的觀念在批評綠能。她看過韓國瑜的2035計畫，他甚至要到2025年後，才要全力衝刺綠能。

「我幫韓市長算過，照你的2035計畫，你的核能至少要占比25%。要達到這個目標，不只是要核四，還需核五，甚至還要有核六，等於台灣同時有三個全速運轉的核電廠，產生的核廢料多驚人、風險有多大，你要不要問一下新北市民的意見呢？」

她說，核四廠位在人口密集的北部都會區，一旦發生事故，後果不堪設想。蔡政府的能源政策不是「用肺發電」；如果重啟核四，繼續在台灣使用核電，才是「用命發電」。

另外，蔡總統也說，韓國瑜很愛拿火力發電的空污，來質疑蔡政府。不過，「請不要忘記，中火的10部發電機組，全部是國民黨，決定要蓋的。」

她說，中火燃煤量最大是2014和2015年，一年都在1800萬噸左右。「你的副手跟國政顧問團成員，分別是當時的行政院副院長，以及經濟部長和環保署長。」政府會持續進行空污的管控，讓空污不再是台灣的負擔。（編輯：紀淑芳）1081225