韓國瑜：極可能30萬票到50萬票之內定輸贏

國民黨總統候選人韓國瑜（圖）25日出席全國顧問團成立大會，致詞時呼籲大家全力動員，為中華民國打一場勝仗。中央社記者謝佳璋攝 108年12月25日

（中央社記者范正祥台北25日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天指出，這場總統選戰的輸贏大概就是在3%到5%，極有可能在30萬票到50萬票之內定輸贏。他說，對於這場選戰「強烈的有信心」。

2020年國民黨總統、副總統暨立委選舉全國顧問總團成立大會今天在國民黨中央黨部舉行，韓國瑜、國民黨主席吳敦義及國民黨副總統候選人張善政都到場。

全國顧問總團的總團長由前國民黨副主席林豐正出任，他指出，這次總統選舉非常重要，不只是影響中華民國未來4年，更是影響未來20年以上的命運。

韓國瑜致詞時說，一般民主國家選舉，政府做不好就下台換人執政。但是這次總統選舉不光是如此，如果讓總統蔡英文再執政，可能國家安全都會發生重大問題。

談及這次總統大選，韓國瑜形容，「至關重要」、「沒有人可以袖手旁觀」，他也呼籲，這場選戰一定要讓選票集中，全部動員起來，因為這是一場中華民國生死保衛戰，也攸關中華文化能不能在台、澎、金、馬繼續延續，最神聖的保衛戰。

他說，「這場選戰已經不是韓國瑜一個人的選戰」，這場選戰影響深遠。

韓國瑜表示，對於這場選戰「強烈的有信心」。他說，「這場選戰的輸贏，大概就是在3%到5%，這是各方面非常權威的分析。」

他還說，「這場選戰，極有可能在30萬票到50萬票之內定輸贏。」

吳敦義致詞時批評，蔡政府談不上廉能有為，也無法肩負起兩岸和平的支柱。

他表示，國民黨在立委選舉要努力爭取60席，力拚立法院席次過半，懇託支持者同心協力，才能讓好的政策、好的預算、好的法律，支持「韓政府」做好施政。（編輯：蘇龍麒）1081225