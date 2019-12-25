韓國瑜批執政苦茫翻亂 總統：罷韓難道不是民心

（中央社記者顧荃台北25日電）總統蔡英文和國民黨總統候選人韓國瑜今天在政見會上交鋒執政能力，蔡總統打出政績牌，韓國瑜則批執政「苦茫翻亂」；蔡總統接著舉罷韓遊行，強調「難道不就是熱呼呼的民心嗎？」韓國瑜則回應罷韓人數灌水。

2020總統大選第二場電視政見會下午在中視登場，3組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，再度同台講述政見，經抽籤發言順序為蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

蔡總統在第一階段發言細數經濟成績，還回擊「韓市長對經濟比較沒有涉獵，因此很倚重你的國政顧問團，不過您的顧問團卻是當年的633團隊」，蔡總統說，她2016上任時，經濟連三季負成長，全年保1都有問題。她接手到現在連續14季的正成長，未來還會繼續的成長，台灣從四小龍的最後一名，到現在是第一名。

韓國瑜隨後反擊，他說，蔡總統講得洋洋灑灑，很多亮麗的數字，但台灣2016年的代表字是「苦」，2017年是茫然的「茫」，2018年是翻轉的「翻」，2019年用「亂」。

韓國瑜說，為什麼蔡總統四年執政是「苦茫翻亂」，照這些數字，應該是「甜爽笑樂」，蔡總統的數字充滿太多不真實。

蔡總統在第二輪發言時回應， 2016年的「苦」，是因國民黨執政末期的政府失能；2017年的「茫」因國際情勢的轉變，台灣也在進行很多改革；2018年的「翻」是因為開始翻轉整個情勢；2019年的「亂」，就是一個背棄了承諾的市長跑出來選，而且言論引起社會很多的爭論。

蔡總統說，上禮拜，有數十萬人上街頭要罷免高雄市長韓國瑜，這創下台灣有史以來的紀錄，韓說過不要在乎冷冰冰的民調，要在乎熱呼呼的民心，「這數十萬人上街頭，難道不就是熱呼呼的民心嗎？」

韓國瑜也不甘示弱，指出罷韓大遊行用了一塊200多公尺的遮羞布，掩蓋人數灌水、不是高雄人來罷免高雄市長的事實。

他說，蔡總統遇到問題就往上推說是因為前朝馬政府、往下推是國民黨縣市長、往左推到中國大陸抵制，或往右推到國民黨，上推下推左推右推，從來沒面對問題，沒有面對自己的領導有沒有問題。

宋楚瑜則說，他不擔任省長好幾十年了，有人說蔡總統是芒果乾、韓國瑜只開芭樂票，而宋楚瑜則是活在舊時代。他強調，他擔任省長時，政見兌現率89.7%、滿意度90%、承諾達成率83%，這樣的數字就是說到做到，他承認來自舊時代，但他有舊時代的認真跟堅持。

宋楚瑜強調，盼望明年選舉能真正擺脫藍綠，不再被藍綠勒索，更不用擔心蔡總統沒有連任台灣就會消失，中華民國也不會因為韓國瑜沒選上就被消滅，因為歷經三次政黨輪替，台灣既沒有消失、中華民國也沒有不見，票投宋楚瑜絕對不會浪費，代表選民自主不受藍綠左右。（編輯：紀淑芳）1081225