第二場政見會交鋒 蔡韓宋攻防清廉執政能力

總統蔡英文（右2）、國民黨總統候選人韓國瑜（中）、親民黨總統候選人宋楚瑜（左2）25日在2020總統候選人第2場電視政見會，針對成立特偵組、反滲透法、清廉、執政能力等議題直球對決、砲火四射。（圖取自中視新聞YouTube頻道網頁）

（中央社台北25日電）2020總統候選人第2場電視政見會今天登場，3位候選人總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜再度交鋒，針對成立特偵組、反滲透法、清廉、執政能力等議題直球對決、砲火四射。

蔡總統身穿藍灰色細條紋西裝外套、內搭白色針織衫，率先抵達政見發表會場，隨後抵達的宋楚瑜身穿藍色西裝並繫上鮮豔的橘色領帶，韓國瑜則是身穿黑色西裝外套、白色襯衫應戰。

政見會的抽籤發言順序為蔡總統、韓國瑜、宋楚瑜；率先發言的蔡總統有備而來，一開始細數經濟成績，批評「台灣正在大海裡乘風破浪，勇往直前，韓市長卻坐在浴缸裡面，把它當作是一個大海。」並質疑韓國瑜對經濟比較沒有涉獵，倚重的國政顧問團是當年的633團隊。

緊接著發言的韓國瑜砲火猛烈，除再度要蔡總統表態是否成立特偵組，也抨擊「蔡英文總統」是台灣此時此刻真正的危機，蔡總統被總統府秘書長陳菊跟蘇貞昌架空，放縱派系吃台灣人的肉、喝台灣人的血，大貪特貪。

宋楚瑜則是左右開弓，以民進黨團力推的反滲透法，提醒蔡總統對權力要有所節制，不要只有選舉算計，並質疑韓國瑜只會慷慨激昂地高喊「中華民國萬歲」，以牙還牙充滿情緒，是否能夠解決問題。

雖然政見會沒有安排相互詰問，但3位候選人刀光劍影，猶如另類辯論會。

2020總統候選人第2場電視政見發表會25日下午在中視舉行，民進黨總統候選人蔡英文（前中）微笑步入會場。中央社記者王飛華攝 108年12月25日

2020總統候選人第2場電視政見發表會25日下午在中視登場，國民黨總統候選人韓國瑜（前中）抵達會場。中央社記者王飛華攝 108年12月25日

2020總統候選人第2場電視政見發表會25日下午在中視舉行，親民黨總統候選人宋楚瑜（前中）抵達會場，向媒體比讚。中央社記者王飛華攝 108年12月25日

第二、三輪發言時，蔡總統正面回應宋楚瑜對反滲透法的疑慮，並重提當年馬王政爭與黃世銘案回擊韓國瑜所提特偵組議題，蔡總統說，特偵組被國民黨當成政爭工具，不但監聽國會，還監聽自己的檢察官同仁，目的只有一個就是要把王金平拉下來，「什麼叫東廠？這個就是東廠。」

蔡總統提到，韓國瑜不斷指控蔡政府貪污，甚至把慶富案都算進來，但慶富案是馬政府時代的事，蔡政府是在善後；她說，若真的要講貪污，大家更記得國民黨執政時，前行政院秘書長林益世、前南投縣長李朝卿、前新北市副市長許志堅、前營建署長葉世文。

對於蔡總統提到罷韓遊行是熱呼呼的民心，韓國瑜質疑遊行為什麼有這麼多外國人、外縣市的人在其中？民進黨扮演怎樣的角色？他並質疑遊行人數灌水。

宋楚瑜則重批藍綠是貪腐難兄難弟，他說，不用擔心蔡總統沒有連任台灣就會消失，中華民國也不會因為韓國瑜沒選上就被消滅，票投給他絕對不會浪費。

政見會結束後，3人持續隔空交火。蔡總統受訪時再批韓國瑜兩次政見發表會，只有一個政見就是成立特偵組。

對於政見會表現，韓國瑜說，他不給自己打分數，他只在意台灣人民聽到他表述後的感受，講出台灣人民心聲是他來參加政見會的目的。

宋楚瑜則再度喊話，呼籲民進黨不要辜負台灣民主，反滲透法年底不要暴衝。

總統候選人政見會最終場27日晚間7時由台視轉播。另外，唯一一場的總統大選電視辯論，預訂29日下午2時，由公視、四報一社以及三立、中天、TVBS以及民視共同主辦。（編輯：紀淑芳）1081225