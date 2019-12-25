政見會交鋒兩岸議題 聚焦反滲透法

2020總統大選第二場總統電視政見會25日舉行，其中蔡總統（左）、親民黨候選人宋楚瑜（右）針對反滲透法激烈交鋒。國民黨候選人韓國瑜（中）表示，若他身為總統，不會只把中國當作唯一市場，但絕對是重要的市場。中央社記者王飛華攝 108年12月25日

（中央社記者游凱翔台北25日電）2020總統大選第二場總統電視政見會今天舉行，其中蔡總統、親民黨候選人宋楚瑜針對反滲透法激烈交鋒，宋楚瑜認為若逞一時之快，就是美國麥卡錫主義；蔡總統則指出，若將此視為挑釁、戒嚴，是負面且不可取的看法，北京會欣慰。

2020總統大選第二場總統電視政見會下午在中視登場，3組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，再度同台講述政見，經抽籤發言順序為蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

民進黨立法院黨團預計月底將力拼「反滲透法」三讀，針對此議題，蔡總統、宋楚瑜在政見會上論戰，韓國瑜則未在政見會提到此議題。他會後被問到時表示，政見會上因為還要表述教育、經濟等治國問題，反滲透法部分會另外說明。

宋楚瑜指出，民進黨準備強行通過的反滲透法，提醒蔡總統對權力要有所節制，不要只有選舉算計，沒有經過行政部門、立法院委員會討論，就要求立法院12月31日要通過反滲透法，完全違反程序正義。

宋楚瑜認為，台灣在中國擁有200多萬名台商，也有許多宗教、旅遊等交流，如果因為查證不實而造成人人自危，將會影響政府威信，若總統無視憲政分權，民主運作規範，這跟美國共和黨過去為打擊民主黨，逞一時之快而造成美國民主污點一樣，就是「麥卡錫主義」。

蔡總統則強調，她想回應宋楚瑜談到反滲透法這件事，近來台灣社會普遍對中國全面滲透台灣，存在一種恐懼感，希望政府拿出具體作為，但政府要作為必須要有法律依據，反滲透法已在立法院討論一段時間，而這樣的立法，很多民主國家也都在做。

蔡總統舉例，澳洲去年6月通過「反外國干預法案」；英國政府也在上週宣布修改「間諜法」。許多民主國家，都在立法、防堵中國越來越多的滲透和對內政的干預。

蔡總統指出，比起這些國家，台灣更直接面對中國各種威脅跟滲透，但國內卻有一些人，把阻止建構民主防護網的機制，視為是一種挑釁、把它視為是一種戒嚴，這都是非常負面、不可取的看法。

蔡總統認為，若把反滲透法說成挑釁、戒嚴的話，北京會很欣慰；但國際社會一定覺得，這是不可思議的事情。

她指出，政黨國內競爭很正常，但對外時大家應該有一致國家認同，如果要反對反滲透法也可以，但請指出草案中，哪一個滲透行為，是覺得不需要禁止、不需要處罰的，並請具體說明，真的不要只有空洞的形容詞。

針對兩岸關係，韓國瑜指出，台灣絕不能放棄中國市場，10年前國民黨與中國簽訂ECFA（兩岸經濟合作架構協議），蔡總統當時說是毒藥、民進黨上任後要廢除。但10年到了證明全是謊言，ECFA將在明年到期，若無法繼續簽訂，對企業來說是致命打擊。

韓國瑜表示，若他身為總統，不會只把中國當作唯一市場，但絕對是重要的市場，一定要珍惜和利用優勢，厚植台灣經濟實力。

蔡總統指出，中國不斷阻撓台灣參加國際社會，這一點韓國瑜也都很清楚，就算接受了所謂的九二共識，中國也不會住手，所以就這件事情，台灣不要太天真以對。

宋楚瑜則說，中國、日本及美國這三個世界強國的合縱、連橫，對台灣將帶來什麼影響，但蔡總統只談到個別的國家細節，沒有談到大形式的變化對台灣衝擊，「若沒有穩定的兩岸關係，台灣能夠突圍嗎？如果沒有看到美、日、中國的變化，我們能做出相同因應嗎」。（編輯：蘇龍麒）1081225