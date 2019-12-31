台股封關收跌56.23點 失守12000點
最新更新：2019/12/31 13:56
台北股市31日開低走低，收盤跌56.23點，為11997.14點，跌幅0.47%，成交金額新台幣1174.08億元。（中央社檔案照片）
（中央社台北31日電）台北股市今天開低走低，收盤跌56.23點，為11997.14點，跌幅0.47%，成交金額新台幣1174.08億元。
加權指數開盤為12019.19點，盤中最高12047.75點，最低11997.14點；不含金融股指數10171.39點，跌47.96點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.16%、食品股跌0.54%、塑化股跌0.26%、紡織股漲0.17%、機電股跌0.56%、造紙股漲0.33%、營建股跌0.1%、金融股跌0.45%。
委買張數1129萬4444張，委賣張數793萬6761張，成交張數346萬1296張。
收盤時上漲375家，下跌443家，持平135家。
成交量前5名個股為富邦VIX、元大滬深300正2、群益證、群創、漢翔。
漲幅前5名個股為毛寶、太極、康那香、台南-KY、美德醫療-DR。
跌幅前5名個股為迅杰、泰金寶-DR、大同、同欣電、總太。1081231