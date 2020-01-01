109總統府元旦升旗飄政治味 挺英挺韓隔空叫陣

總統蔡英文（前左2）、副總統陳建仁（前右2）1日在總統府前廣場出席中華民國109年元旦總統府升旗典禮，向前來參加升旗典禮的民眾揮手致意。中央社記者張皓安攝 109年1月1日

（中央社記者顧荃、溫貴香台北1日電）109年元旦升旗典禮今天在總統府前登場，總統蔡英文手持中華民國國旗進場，民眾歡呼聲連連；台上，台北市長柯文哲屢因高雄市負債問題批評總統府秘書長陳菊，兩人同台無互動；台下則是挺英挺韓支持者隔空叫陣。

109年元旦總統府升旗典禮以「2020攜手同心 台灣前進」為活動精神，上午4時30分開放民眾進場，上午6時許，台北市長柯文哲座車抵達，直接進入總統府，並未受訪；上午約6時24分總統身穿黑色連帽外套在陳副總統身穿紫色外套與夫人羅鳳蘋、總統府秘書長陳菊、柯文哲陪同下手持中華民國國旗進場，並向凱道前的民眾揮手致意。

2020大選過程中，屢屢砲轟前高雄市長陳菊債留高雄的柯文哲，元旦升旗典禮與陳菊同台，引發媒體關注，不過，兩人一前一後，並無互動。

今年元旦升旗典禮邀請台灣第一線防檢防疫人員嚴格防守非洲豬瘟的5名防疫英雄、在世界各級比賽大放異彩的15名棒球選手加上40名扶輪社的交換學生共同領唱國歌。

元旦總統府升旗典禮1日早上在府前廣場舉行，由棒球選手與交換學生領唱國歌。台北市攝影記者聯誼會 109年1月1日

典禮開始前，凱道廣場前發生兩段插曲，中國國民黨立委參選人汪志冰陪同前新北市長朱立倫進場時，因穿著韓國瑜陣營的「H夾克」，遭扶輪社工作人員攔下，表示不得穿著選舉服裝入場，汪志冰因此與工作人員發生口角，汪志冰將外套改為反穿後才被放行。

另一段插曲，國歌開始演奏前，有一名民眾高喊「韓國瑜是騙子」 遭國安人員帶走；另外，升旗結束後，數名民眾在府前廣場高喊「蔡英文下台」，遭維安人員請出場，抗議民眾仍邊走邊喊「蔡英文下台」，並比出韓國瑜的競選號次「2」的手勢；旁邊則有民眾比出蔡總統號次「3」手勢，並喊出蔡總統競選口號「2020台灣要贏」較勁，所幸雙方並未發生衝突。

109年元旦總統府升旗典禮活動有北一女樂儀旗隊、建中樂旗隊、南強工商及啟英高中街舞團、VOX 玩聲樂團、國防部示範樂隊暨三軍儀隊操演、新港奉天宮電音三太子、扶輪社國際交換學生舞龍舞獅操演、薩克斯風等表演活動。

國防部指出，國防部示範樂隊、三軍儀隊共194人，配合元旦升旗主軸演出「世紀的英雄」、「萬事英豪」等6首曲目，搭配走位變化、花式操槍，展現精彩隊形，迎接109年的開始，以實際行動表達對國家的熱愛。1090101

總統蔡英文（前右3）、副總統陳建仁（前左3）、台北市長柯文哲（右1）1日早上出席「中華民國109年元旦總統府升旗典禮，蔡總統揮舞國旗。台北市攝影記者聯誼會 109年1月1日

109年元旦總統府升旗典禮1日在總統府前廣場舉行，不少民眾起個大早前來參加。中央社記者張皓安攝 109年1月1日

109年元旦總統府升旗典禮1日在總統府前廣場舉行，許多民眾前來參加，開心自拍。中央社記者張皓安攝 109年1月1日

109年元旦總統府升旗典禮1日在總統府前廣場舉行，不少民眾特地早起來參與，並自拍留念。中央社記者張皓安攝 109年1月1日

總統蔡英文（前左）、台灣扶輪人元旦升旗典禮委員會總召集人陳茂仁（前中）及台北市長柯文哲（前右）等人1日早上出席「中華民國109年元旦總統府升旗典禮」。（台北市攝影記者聯誼會提供）中央社 109年1月1日

總統蔡英文（前）、副總統陳建仁（後）1日早上出席「中華民國109年元旦總統府升旗典禮」，升旗儀式完成後與表演的電音三太子擊掌。（台北市攝影記者聯誼會提供） 中央社 109年1月1日