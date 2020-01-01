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蔡總統：反滲透法不影響自由人權 民主更有保障[影]

最新更新：2020/01/01 09:23
總統蔡英文1日上午發表新年談話時表示，保證反滲透法不會影響自由、侵犯人權，不影響正常的經貿交流，只會讓民主自由更受保障。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）
總統蔡英文1日上午發表新年談話時表示，保證反滲透法不會影響自由、侵犯人權，不影響正常的經貿交流，只會讓民主自由更受保障。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

（中央社記者顧荃、溫貴香台北1日電）立法院昨天三讀通過反滲透法，總統蔡英文今天表示，保證反滲透法不會影響自由、侵犯人權，不影響正常的經貿交流，只會讓台灣民主自由更受保障。

蔡總統上午發表新年談話時表示，反滲透法昨天通過，法內的規定都是國內法本來就禁止的事項，只要不是接受中國指示、委託或資助，從事法律不許可的事，就不受反滲透法規範；而且有沒有違法不是政府說了算，必須經過法院判決。

蔡總統指出，保證反滲透法不會影響自由、侵犯人權，不影響正常的經貿交流，只會讓民主自由更受保障；是反滲透，不是反交流，兩岸正常交流往來都不受影響，在中國的台商、台幹、台生等，正常生活都可以照舊，不受影響。

蔡總統說，中華民國主權不能被挑戰，守護主權、民主自由，是中華民國台灣總統要堅守的立場。（編輯：紀淑芳）1090101

立法院會12月31日經過近5小時的表決，三讀通過反滲透法。（中央社製圖）
立法院會12月31日經過近5小時的表決，三讀通過反滲透法。（中央社製圖）
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