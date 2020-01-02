頂新劣油案 魏應充合併執行4年8月確定

（中央社記者蕭博文台北2日電）頂新前董事長魏應充涉劣油案，被判5年9月徒刑確定。台中高分院去年裁定，魏應充所犯味全混油案、頂新劣油案應合併執行4年8月，案經最高法院今天駁回魏應充抗告而確定。

魏應充涉及頂新劣油案，二審依違反食品安全衛生管理法判刑15年。最高法院去年11月間將其中45罪發回更審，另駁回26罪的上訴而告確定。確定部分，魏應充7罪刑度合計5年9個月，另有19罪得易科罰金。

但魏應充先前因味全混油案，被依詐欺取財罪判刑2年入獄後假釋出獄，依法頂新劣油案、味全混油案應合併執行。

魏應充去年11月15日因頂新劣油案到台北地檢署報到時，因彰化地檢署尚未收到法院合併執行裁定，暫緩執行。

台灣高等法院台中分院去年11月21日指出，魏應充涉犯詐欺取財罪及違反食品安全衛生管理法，共2案、8罪，分別被判處有期徒刑2年（已假釋出獄）、11月、11月、1年6月、7月、7月、8月及7月確定。

台中高分院合議庭審酌，魏應充在案件中所犯單罪的宣告刑，最高為2年徒刑，另其他案件中較高宣告刑為有期徒刑1年6月，綜合參酌各罪犯行及檢察官、魏應充辯護人意見，裁定應執行有期徒刑4年8月，以符合比例原則。

案經魏應充提起抗告，最高法院認為，原裁定並無違法之處，今天駁回抗告確定。（編輯：張銘坤）1090102