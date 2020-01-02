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5G頻譜競標
台灣5G頻譜競標12月10日登場，19日標金達NCC預估的440億元門檻，業界人士觀察可望突破500億元大關，第一階段競標估在2019年底前會有結果。
5G頻譜競標
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5G頻譜競標1/9

2020年首個競標日 5G標金進逼900億元

最新更新：2020/01/02 17:10
5G競標持續進行，2020年標金成長速度延續去年的動能，2日來到了新台幣896.21億元，距離900億元已剩一步之遙。（中央社）
5G競標持續進行，2020年標金成長速度延續去年的動能，2日來到了新台幣896.21億元，距離900億元已剩一步之遙。（中央社）

（中央社記者吳柏緯台北2日電）2020年的第一個上班日，5G競標持續進行，標金成長速度延續去年的動能，來到了新台幣896.21億元，不但超過了NCC設定440億元的一倍，距離900億元已剩一步之遙。

5G第一波釋照競標從去年12月10日開始，底價訂為300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

競標今天進入第17天，截至下午4時，第170回合的開標結果，最搶手的3.5GHz頻譜，暫時總標金高達879.73億元，每單位的價格也成長至33.49億元。28GHz標金則再度上升，暫得標金16.48億元，1800MHz同樣尚無人出手。

5G競標金額被市場形容是「失速列車」，目前總標金已達896.21億元，不但遠超過國家通訊傳播委員會（NCC）設定的440億元預算收入目標，而且還多了一倍，距離900億元僅一步之遙，明天上午可望就能跨越。這樣的情況不只跌破分析師眼鏡、電信業者大呼可怕，連NCC都在競標期間呼籲業者冷靜、理性。

市場人士無奈指出，僧多粥少註定會將標金堆高，而且業者目前都沒有透露出放緩的跡象，明天標金突破900億元後，可能很快就會進逼千億大關。（編輯：林孟汝）1090102

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