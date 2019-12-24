5G帶動商機 學者：台灣經濟成長看俏

（中央社記者江明晏台北24日電）台商回流擴增產能，加上5G將帶動資通訊、半導體、電力設備等產業發展，台灣經濟研究院所長吳孟道對於台灣經濟成長樂觀，亞太電信營運長李振輝也看好5G發展商機。

經濟部國際貿易局、外貿協會主辦「全球六大產業趨勢論壇」，今天在台北國際會議中心舉行，論壇由亞太電信營運長李振輝、 DIGITIMES研究中心總監黃建智、外貿協會秘書長葉明水、台灣經濟研究院所長吳孟道進行與談，分享全球經濟及產業發展局勢。

展望2020年，全球供應鏈加速重組，促使台商回流擴增產能，加上5G將帶動資通訊、半導體、電力設備等產業發展，吳孟道對於台灣經濟成長樂觀。

據IMF預測，2020年經濟成長率達到3.4%，持續成長。不過近年因中美貿易戰的衝擊，全球經濟及貿易政策仍有許多不確定性因素，影響全球經濟成長及投資人信心。

隨中美貿易戰趨緩及各國央行貨幣政策的持續放寬，全球經濟有望扭轉過去7個季度成長率下降的頹勢，走向復甦之路。明年將是5G發展的關鍵年，亞太電信營運長李振輝看好5G在全球經濟及產業發展商機；5G具備超高速、低延遲和巨量連結3大優勢，更進一步擴大至萬物連網及萬物相互連結，結合大數據、人工智慧、物聯網的商用服務，各行各業都可搭上5G，進而促進產業革新。

亞太電信近年來，積極推動智慧城市相關創新應用，與政府、學術研究單位、物聯網產業生態合作夥伴進行多項物聯網應用計劃；在智慧企業應用方面，更領先同業推出人臉辨識、機器視覺等AI產品與解決方案。

而台灣新創環境面臨市場規模較小、團隊發展速度慢、缺乏商業模式及國際資源等問題。亞太電信也在經濟部指導下，推動「5G創育加速器計畫」，鎖定ICT、IOT、AI、Cloud、Big data等5G通訊創新應用研發相關主題，亞太電信期盼透過母雞帶小雞方式，孕育5G通訊應用服務新創企業，加速推動台灣5G發展。

此外，台灣之星今天宣布，為迎接全台跨年晚會的行動訊務高峰，將動員超過400位網路工程及維護單位同仁，24小時輪班待命，並出動所有行動基地車全台巡迴服務，在全台超過50個跨年現場佈建超過400個臨時及行動基地台，確保網路品質。（編輯：鄭雪文）1081224