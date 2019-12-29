5G標金失速狂飆 市場憂影響獲利與使用意願

（中央社記者吳柏緯台北29日電）5G競標金如同失速列車一路衝高，上看800億元不但跌破眾人眼鏡，更可能影響電信業者後續布局。產業分析師指出，業者初期獲利將受影響，同時也可能因為資費過高、與4G沒有顯著差異，降低民眾使用5G意願。

5G第一波釋照競標從10日上午9時正式開跑，3.5GHz、28GHz、1800MHz三個標的的底價訂為新台幣300億元，國家通訊傳播委員會（NCC）預計預算收入可達到440億元。然而截至27日，標金已經上看800億元，而且由於競標尚未結束，標金在下週恐怕還會繼續上升，不只跌破業界眼鏡、電信業者也直呼可怕，連NCC都不得不出面呼籲業者冷靜。

然而在高標金背後，牽動的則是明年開始的5G元年布局，市場上不乏擔憂聲浪，認為過高標金將會讓台灣踏入5G的第一步不是那麼穩妥。

一名資深電信產業分析師接受中央社採訪時，不諱言指出，原先電信業者都已經有心理準備，5G建置成本較4G高不少，現在連標金也被墊高，無疑是雪上加霜，對業者未來發展5G會有更大影響，最直觀的就是不易獲利。

該分析師說明，現在檯面上所看到一般消費者的應用當中，尚未看到「非5G不可」的服務，不論是平常上網、通訊或是追劇，其實用4G就可以做到，加上5G上路之初，基地台密度不足，因此許多地方仍可能只能繼續使用4G網路。

他進一步指出，5G上路之初可以預期是高資費、沒有吃到飽方案，對於民眾來說，吸引力確實不夠強，加上被墊高的標金也可能反映在相關費用，恐怕會讓初期資費比競標之前預期更高，大幅降低民眾換用5G服務意願。

資策會產研所資深產業分析師鍾曉君受訪時坦言，這次5G競標標金跟國際相比確實偏高，而且這次競標結果將會迫使電信業者在執行基地台布建、提升覆蓋率等計畫時，面臨資本調配的取捨，相關計畫如何排定優先順序，最終必須取決於手頭上還有多少錢可以繼續燒。

NCC為了這次競標，參照國外經驗設計新規則，盼能加快競標速度、避免標金過高，然而實際競標之後卻事與願違。

一名市場人士分析，NCC的競標制度立意良善，以國外經驗而言，確實可以達到抑制標金上漲、加快競標速度，然而在台灣卻沒有發揮功能，主因在於台灣市場不夠大卻容納了5家電信業者，而且這次黃金頻段3.5GHz僅釋出270MHz，在大家都想要搶稀有資源的情形之下，最終仍然回到比口袋深度。

鍾曉君表示，這次參與競標的5家電信業者，從4G就開始投資，一定會想要延續市場影響性，加上5G未來的龐大商機，也可望達成收支平衡，而且只要能拿到3.5GHz頻譜就代表手上有籌碼，就能在往後的商業談判發揮影響力，因此不可能說退就退，也才使得標金一路上漲。

而根據NCC設計，第一階段數量競標結束之後，接下來將進入至少7天的冷靜期，讓電信業者們協調頻譜放置位置。由於這次釋出的270MHz 3.5GHz頻譜中，有「魚頭、魚肚、魚尾」之分，中段是最好、最乾淨頻段，恐怕也會掀起電信5雄鬥智角力戰，協調成功機率仍待觀察。

鍾曉君觀察，若業者間無法達成共識而必須進入第二階段的位置競標時，為了爭搶好位置，標金恐怕還會再上漲。（編輯：林孟汝）1081229