遠傳攜手3大醫學中心 啟動5G偏鄉遠距醫療

（中央社記者江明晏台北20日電）遠傳電信今天表示，攜手3大醫學中心率先啟動國內第一個5G遠距診療前瞻計畫，盼實現醫療遠距行動化，突破城鄉隔閡，照顧偏鄉。

遠傳表示，攜手亞東紀念醫院、花蓮慈濟醫院及高雄醫學大學附設中和紀念醫院3大醫學中心，啟動國內第一個5G遠距診療前瞻計畫，並正式發表遠傳遠距診療服務平台，將遠傳5G「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」核心技術與台灣診療優勢結合，實現醫療遠距行動化，透過科技解決醫療差異，突破城鄉隔閡，實踐醫療「零偏鄉」願景。

遠傳總經理井琪表示，遠傳門市超過700家，2014年推出Health健康+服務，長期關注居家照護、醫療與長照機構數位應用，深知城鄉的醫療差距問題始終存在。

根據中央健保署公告顯示，在台灣369個鄉鎮中，有48個屬於偏鄉山區及離島地區，偏鄉人口數僅占全國3%，土地面積卻占44%，而大型診療所多集中在北部及西部，全國診療資源分布落差大，由各地平均壽命即可印證，台北市居民平均壽命相較全台平均壽命可以多活3年，西部人則較東部人多5年壽命，平地人較山區原住民多活了9年。

井琪表示，遠傳攜手3大醫學中心的遠距醫療前瞻計畫，率先在台灣祭出醫療物聯網（Medical IoT），啟動國內第一個5G遠距診療前瞻計畫，未來也不排除和政府合作。

遠傳「遠距醫療 讓愛遠傳」公益計畫正式開跑，配合5G遠距診療前瞻計畫，捐助3套遠距診療設施給新竹湖口天主教仁慈醫院、台東海端及台東大武衛生所，預計投入數百萬經費，挹注提升台灣醫療水平。

初期自11月起，遠傳於新竹縣湖口鄉的天主教仁慈醫院、台東海端衛生所及台東大武衛生所共3個醫療資源相對不足的偏鄉場域進行試辦。

遠傳將於三地現場搭建5G訊號，患者未來即可就近前往，由當地護理人員協助進行初步檢驗，使用5G網路，即刻傳送生理數據及觀察影像至大型醫學中心的專科醫師端，專科醫師藉由遠傳遠距診療服務平台，進行遠距病況診斷，將可減少民眾往返醫學中心的看診次數，以台東場域為例，預估每次可減少民眾看診往返時間達4小時以上。（編輯：蘇志宗）1081120