魏應充油品案合併執行4年8月 發監北監執行

頂新前董事長魏應充（中）涉劣油案，被判刑確定，8日上午10時到台北地檢署執行科報到，準備發監執行。中央社記者王騰毅攝 109年1月8日

（中央社記者蕭博文台北8日電）頂新前董事長魏應充涉劣油案被判刑確定，應合併執行4年8月徒刑，今天上午在律師陪同下向台北地檢署報到。檢察官訊問後駁回魏應充暫緩執行的請求，發監台北監獄執行。

魏應充近上午11時30分被押解上北檢警備車發監，律師隨後轉達魏應充16字心境，「以誠待人，以正做事，上天淬鍊，逆增上緣。」

魏應充委任律師余明賢向媒體表示，身為辯護人並不願意批評司法，但必需要說對最後的判決結果感到非常遺憾，這樣的判決距離可以受人民信賴的司法還非常遙遠。

余明賢指出，檢察官沒有非常完整地調查就濫行起訴，行政機關配合檢察官做了違反行政中立的事情，部分法院不尊重食品業的專業而產生非常多偏頗、不公，甚至在社會輿論壓力下放棄嚴守證據法則及無罪推定原則。

他說，此案起訴是認為越南供應商沒有出口食品證照，但越南媒體報導證實這家上游供應商不需要取得這樣的文件，因此，起訴基礎已不存在，可是最高法院還是沒勇氣推翻錯誤百出的判決。

余明賢指出，此案還有部分事實發回更審，仍期待法官秉持中立聽訟的角色，不要用有色的眼光看待此案，讓新證據把事情說清楚、講明白，相信調查結果還是可以還魏應充最後的清白。

頂新前董事長魏應充（前左）涉劣油案，被判刑確定，魏應充8日上午到台北地檢署執行科報到，隨後由法警押解上車發監執行，面對媒體提問不發一語。中央社記者王騰毅攝 109年1月8日

魏應充被控擔任頂新董事長期間為節省成本，謀求油源穩定，明知越南大幸福公司販售的原料油欠缺可供人食用的品質，仍予以收購，充做已具供人食用品質的原料油，精煉製成食用油販售。

二審依違反食品安全衛生管理法判處魏應充15年徒刑，最高法院去年11月駁回其中26罪的上訴，全案部分確定。確定部分，魏應充7罪刑度合計5年9個月。

但魏應充先前因味全混油案，被依詐欺取財罪判刑2年入獄後假釋出獄，依法頂新劣油案、味全混油案應合併執行，法官裁定2案合併執行4年8月，經最高法院駁回魏應充抗告而確定。

魏應充先前以有醫療需求為由聲請暫緩執行，但檢察官今天認為仍有執行必要，將魏應充發監執行。（編輯：戴光育）1090108