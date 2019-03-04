魏應充開粉專PO內心話：我與社會誤解共生5年半

（中央社記者江明晏台北4日電）因混油案入獄的頂新前董事長魏應充開臉書粉專，首篇文章PO出「我與社會誤解共生5年半」的書法，並寫「心內ㄟ話」，認為「聽到的不一定是真的」。

頂新、味全前董事長魏應充因混油案依詐欺罪判刑2年，2017年入獄，去年12月中假釋，今天他開設臉書粉絲專頁，封面照是頂新集團魏家4兄弟將魏氏古厝翻修的成美文化園區，首篇貼文直接貼出一張「我是魏應充，我與社會誤解共生5年半」的書法。

粉專貼文說「心內ㄟ話」，寫出「聽到的不一定是真的，看到的不一定是真的，傳說的不一定是真的，說話不是我的專長，說委屈更不是強項，如果你真願意聽，我每天說給你聽」，文中意有所指，令外界好奇。

魏應充此文一發出，網友褒貶不一，他和網友之間的互動也成為焦點。有網友質疑「請問你敢喝自己公司所產的油，自己公司所產的牛奶嗎？」，魏應充粉專回應，「請放心，安全無虞喔」；還有網友說「味全這老品牌才委屈」，他回應，「麥按捏共，請多支持唷」。

也有網友替魏應充加油，鼓勵「現在開始努力也不遲」、「全台灣食品業的十字架由一個人扛是太沉重了，加油」。

魏應充在油品事件後，幾乎不對外發言和受訪，最近中職第5隊味全龍將復出，由魏應充主導，也再次成為熱門話題焦點。

頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋今天證實，魏應充此粉絲專頁為真，如果有人真的願意聽，他有心內的話想說給大家聽，歡迎大家到粉絲專頁公共平台來做公開交流。（編輯：張良知）1080304