台股止跌反彈 盤中大漲逾150點

（中央社記者吳家豪台北9日電）美股止跌反彈，那斯達克指數創歷史新高，激勵台股今天跳空開高，權值電子股買單持續挹注，加權指數盤中一度大漲超過150點，浮現止跌訊號，盤面強勢族群包括光通訊和面板股等。

至10時30分左右，台股加權指數來到11971點，上漲154點，漲幅1.3%，成交值新台幣689億元，預估成交值約1430億元。電子股漲1.75%，金融股漲0.4%。

16日將召開法人說明會的台積電早盤跳空開高，上漲2.12%，來到336.5元，站回5日線之上，但昨天三大法人仍站在賣方，股價上攻仍有壓力。

近期股價高檔整理的鴻海今天盤中上漲1.38%，來到87.7元，收復昨天約2/3的跌幅，但尚未站回季線。籌碼面外資已連續3個交易日賣超，明顯有出脫跡象；投信昨天由買轉賣，自營商則連3賣。

股王大立光早盤跳空開高，漲幅逾1%，來到4880元，收復5日線，往上挑戰10日線和月線。籌碼面來看，外資已連續3個交易日站在買方，投信昨天站在賣方，自營商昨天由買轉賣。

觀察盤面焦點，面板雙虎成交量大增，群創跳空開高維持橫盤之上，漲幅約2%，盤中高點8.94元創波段新高，成交張數逾15萬張；友達在10.35元橫盤整理，成交張數超過5.35萬張。

光通訊股聯亞今天跳空開高10元，盤中突破300元大關，最高來到302.5元、漲幅超過6%。

亞洲投顧分析師蘇建豐表示，大盤回測速度較快，主要受美國與伊朗關係緊張的影響，今天大盤站上昨天高點11899點後已有止跌跡象，月線仍往上走，中線趨勢偏向多頭格局；盤面強勢族群包括光通訊股、籌碼穩定的面板股等。（編輯：鄭雪文）1090109