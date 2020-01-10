選前之夜大決戰 11日投票選出新總統新國會

（中央社台北10日電）2020大選，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜今晚選前之夜催票，一夜激情過後在晚間10時截止競選活動。明天投票日，將選出新任總統、副總統與113位立法委員，最快明晚10時完成開票。

選戰倒數最後一天，尋求連任的蔡總統今天南北跑透透，在台北市與新北市陪同立委候選人車隊掃街，做最後衝刺，晚間與賴清德分進合擊，出席北中南4場造勢晚會，最後壓軸會師台北市凱達格蘭大道。

民進黨高雄造勢晚會選在捷運鳳山西站出口重劃區舉行，熱情民眾擠滿現場，主辦單位宣布現場超過30萬人。

蔡總統在高雄的造勢晚會火力全開，她表示，對手說「寧願相信韓國瑜一次，也不要給蔡英文騙兩次」，但她認為這句話應倒過來講，「高雄已經被他騙一次，高雄人絕對不能讓他騙第二次」。

蔡總統晚間在凱道壓軸，她說，香港的年輕人用生命與血淚示範一國兩制不可行，明天換台灣示範民主自由價值會克服一切困難，請支持者集中選票、不要分票，用選票向全世界展現守護民主的決心。

韓國瑜下午前往南投陪國民黨立委候選人許淑華、馬文君車隊掃街，晚間回防高雄，選在夢時代廣場舉辦選前之夜，與2018年九合一選戰高雄市長選舉的選前之夜同一地點，主辦單位稱現場超過50萬人。

韓國瑜說，高雄從未像此時受到全世界的注意，他保證自己對南部的愛、期待南台灣崛起的心是最熱烈的，若當選一定讓南北雙引擎發展，台澎金馬一起往前衝，重新找回台灣驕傲。

宋楚瑜今天一早從新北市出發，一路掃街進入台北市，晚間則出席在競選總部外的選前之夜晚會，近5000名民眾到場支持，近日呼籲將政黨票投給親民黨的郭台銘也到場，與宋楚瑜合體造勢，受到現場民眾熱烈歡迎，氣氛熱烈。

郭台銘呼籲政黨票投親民黨與民眾黨，但未表態總統支持誰。宋楚瑜致詞時說，他只做一任，要撥亂反正，不會有酬庸的包袱，做該做的事情，為台灣人民打拚，創造台灣的奇蹟。

第15任總統、副總統及第10屆立委選舉明天投票時間為上午8時至下午4時，將選出總統、副總統，立法委員113人，其中包括全國不分區及僑居國外國民立委34人、區域立委73人、平地原住民立委3人和山地原住民立委3人。

2016年第14任總統大選投票率是6成6，蔡英文、陳建仁以689萬4744票，得票率56.12%當選。第9屆立法委員選舉國民黨拿下35席，民主進步黨拿下68席，親民黨3席，時代力量5席，無黨團結聯盟1席，未經政黨推薦者1席。

今年選舉人數約為1931萬人，蔡陣營核心幹部指出，年輕人投票意願增加，預估投票率會超過7成；韓陣營輔選幹部預估會落在6成7左右，跟上一屆差不了太多。親民黨發言人張碩文則估投票率有6成8左右。（編輯：紀淑芳）1090110