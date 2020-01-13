網友不當言論 小燈泡媽媽王婉諭報案

針對網友的恐嚇、不當言論，時代力量不分區立委當選人、小燈泡媽媽王婉諭（中）13日在律師陪同下前往警局報案。王婉諭表示，希望透過法律途徑讓大家知道要為自己的言論負責。中央社記者黃麗芸攝 109年1月13日

（中央社記者黃麗芸台北13日電）針對網友發文說「牠還有兩個可以被砍」的惡意言論，時代力量不分區立委當選人、「小燈泡媽媽」王婉諭今天到警局報案，目前已鎖定兩個帳號，另包括部分按讚網友在內。

王婉諭昨天召開記者會表示，11日深夜有許多朋友私訊一張留言截圖到她的臉書粉專，內容使用非常不堪的字眼，甚至揚言「牠還有兩個可以被砍」，昨天一早已對此和律師們討論如何處理。

針對部分網友的恐嚇言論，王婉諭今天上午在律師陪同下，到台北市警察局內湖分局西湖派出所報案，筆錄約進行1小時。

王婉諭後來接受媒體聯訪時表示，有許多網友陸續於11、12日將一些惡意言論留言截圖給她，並指這些惡意言論在3年多前「小燈泡」事件發生後迄今，都沒有停止過，但隨她成為公眾人物後，這些言論讓她更覺不安全和害怕，甚至危害自己小孩的安全。

她說，走上成為公眾人物的這條路，自己很清楚要面對外界的檢視，但這些檢視、監督、批評和指教，應針對她未來在立法院的表現和對公共議題的監督做討論，而不是這種對社會安全及公益沒有幫助的言論。

選舉已結束，王婉諭認為，大家生活在這片土地，應讓這片土地變得更好，而不是用這種言論造成撕裂和分化，這無法讓大家一起邁向更好的環境。

話鋒一轉，她指出，台灣言論自由固然要捍衛，但不應無限上綱，身為一個媽媽且曾發生過如此悲劇，她不想姑息這種惡意言論，持續讓很多家長和自己擔心、害怕，希望透過法律途徑讓大家知道要為自己的言論負責。

媒體詢問這些不當言論對家人的影響，王婉諭說，當然非常害怕和恐懼，因為「小燈泡」事件發生後，全家人對社會安全感是大幅度被破壞，有好長一段時間都不敢走出家門，這些不當言論挑起當時的恐懼和心情，雖然事發後夫妻對小孩的安全、保護和規範有很大限縮調整，但認為仍應讓這些惡意發文者要擔負責任。

王婉諭表示，今天報案主要是針對兩名明顯留下不當言論的網友，警方將依涉嫌恐嚇危害安全罪嫌辦理。

律師程立全說，除針對兩位發表不當言論的網友外，包括按讚網友也不排除提告，因為不了解其意圖，基於保護未成年子女觀點，希望這些人能出面說明。

另有媒體問到時代力量立委黃國昌無法續留國會，是否會進軍黨主席以維持政治能量。王婉諭說，黃國昌的政治能量應該從來不會間斷，因他向來關心議題且立院表現強而有力，黨部未來規劃將做更多討論，目前尚未有明確結果，待討論完成後由黨主席對外說明。（編輯：李亨山）1090113