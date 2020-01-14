與布拉格締結為姊妹市 柯文哲邀賀瑞普訪台

台北市長柯文哲與布拉格市長賀瑞普在布拉格市政廳簽署姊妹市協定，布拉格市府各局處長在場觀禮。中央社記者林育立布拉格攝 109年1月14日

（中央社記者林育立布拉格13日專電）台北市長柯文哲與布拉格市長賀瑞普，今天在布拉格市政廳簽署協定，正式締結為姊妹市。柯文哲致詞時，特地感謝賀瑞普對台灣的友好，並歡迎他再度訪台。

簽約典禮在布拉格舊城廣場的市政廳舉行，台北與布拉格市府各局處長在場觀禮，吸引大批捷克媒體採訪。典禮開始前，賀瑞普（Zdeněk Hřib）還陪柯文哲欣賞知名觀光景點天文鐘的正點報時。

賀瑞普致詞時，首先感謝去年3月訪台時所受到的盛情款待。

賀瑞普說，布拉格與台北雖然相隔遙遠，民主價值以及對人權、自由的尊重將兩地串連在一起。兩大城市同樣想在智慧城市領域獲得領先地位，未來還可深化文化和經濟的合作。

簽約典禮開始前，布拉格市長賀瑞普（右）還陪柯文哲欣賞知名觀光景點天文鐘的正點報時。（圖取自facebook.com/DoctorKoWJ）

他有感而發說，他常懷著感激的心情，回憶年輕時在台灣的時光，台北像是他的第2故鄉。

柯文哲致詞時，首先感謝賀瑞普對台灣的支持，他說，賀瑞普的熱情和友情台灣民眾都有感受到。

柯文哲說：「台灣是你的第2個家，歡迎再來台灣，台灣一定會熱情歡迎你」。

柯文哲與賀瑞普隨後簽署姊妹市協定，全面提升兩市在文化、教育、科技、觀光和衛生領域的交流合作。兩人並互贈禮物，賀瑞普送市鑰給柯文哲，柯文哲則回送檜木的穿山甲雕刻。

在兩位市長的見證下，台北與布拉格市府的官員也簽署了動物園及觀光合作備忘錄，台北市立動物園將贈送穿山甲給布拉格。

布拉格動物園曾飼養非洲的穿山甲，不過從來沒有成功過，台北市立動物園穿山甲保育的成績舉世聞名。布拉格可望成為德國萊比錫動物園後，第二個擁有台灣穿山甲的歐洲動物園。

典禮結束後，柯文哲與賀瑞普率官員舉行閉門會議，接著到郊區的植物園一起種植台灣樟樹，並在賀瑞普的官邸共進晚餐。

布拉格市民會館明晚將舉行台北之夜，邀請在地的政要和藝文界人士出席，慶祝兩市締結為姊妺市，台北市立交響樂團和布拉格愛樂的樂手屆時將同台演出。（編輯：高照芬）1090114

台北市長柯文哲在布拉格市府留言本上，寫下「兩市友誼長存」的留言。中央社記者林育立布拉格攝 109年1月14日

布拉格市長賀瑞普（前右）在舊城廣場歡迎台北市長柯文哲（前左）來訪，兩人握手並合影留念。中央社記者林育立布拉格攝 109年1月14日