與布拉格締結為姊妹市 柯文哲邀賀瑞普訪台
（中央社記者林育立布拉格13日專電）台北市長柯文哲與布拉格市長賀瑞普，今天在布拉格市政廳簽署協定，正式締結為姊妹市。柯文哲致詞時，特地感謝賀瑞普對台灣的友好，並歡迎他再度訪台。
簽約典禮在布拉格舊城廣場的市政廳舉行，台北與布拉格市府各局處長在場觀禮，吸引大批捷克媒體採訪。典禮開始前，賀瑞普（Zdeněk Hřib）還陪柯文哲欣賞知名觀光景點天文鐘的正點報時。
賀瑞普致詞時，首先感謝去年3月訪台時所受到的盛情款待。
賀瑞普說，布拉格與台北雖然相隔遙遠，民主價值以及對人權、自由的尊重將兩地串連在一起。兩大城市同樣想在智慧城市領域獲得領先地位，未來還可深化文化和經濟的合作。
他有感而發說，他常懷著感激的心情，回憶年輕時在台灣的時光，台北像是他的第2故鄉。
柯文哲致詞時，首先感謝賀瑞普對台灣的支持，他說，賀瑞普的熱情和友情台灣民眾都有感受到。
柯文哲說：「台灣是你的第2個家，歡迎再來台灣，台灣一定會熱情歡迎你」。
柯文哲與賀瑞普隨後簽署姊妹市協定，全面提升兩市在文化、教育、科技、觀光和衛生領域的交流合作。兩人並互贈禮物，賀瑞普送市鑰給柯文哲，柯文哲則回送檜木的穿山甲雕刻。
在兩位市長的見證下，台北與布拉格市府的官員也簽署了動物園及觀光合作備忘錄，台北市立動物園將贈送穿山甲給布拉格。
布拉格動物園曾飼養非洲的穿山甲，不過從來沒有成功過，台北市立動物園穿山甲保育的成績舉世聞名。布拉格可望成為德國萊比錫動物園後，第二個擁有台灣穿山甲的歐洲動物園。
典禮結束後，柯文哲與賀瑞普率官員舉行閉門會議，接著到郊區的植物園一起種植台灣樟樹，並在賀瑞普的官邸共進晚餐。
布拉格市民會館明晚將舉行台北之夜，邀請在地的政要和藝文界人士出席，慶祝兩市締結為姊妺市，台北市立交響樂團和布拉格愛樂的樂手屆時將同台演出。（編輯：高照芬）1090114