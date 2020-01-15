中華民國台灣遭質疑改國號 總統府：胡亂指控

總統府發言人丁允恭15日說，在國際上以中華民國（台灣）、台灣稱呼國家早已行之有年，也是避免常有混淆我國與中國的做法。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北15日電）總統府發言人丁允恭今天說，在國際上以中華民國（台灣）、台灣稱呼國家早已行之有年，也是避免常有混淆我國與中國的做法。所謂「口諭憲法」，甚或「片面改變現狀」不僅是胡亂指控，更是對國際現勢的無知。

聯合晚報今天以「改國號？ BBC專訪 蔡總統：我們自稱中華民國台灣」為標題表示，總統在BBC訪問時答覆我們稱自己的國家是中華民國（台灣），並指總統「改國號」、「口諭憲法」，甚至稱此為「片面改變現狀」。

丁允恭說，除了正式國號，在國際上以中華民國（台灣）、台灣稱呼自己國家早已行之有年，也是避免國際社會常有混淆我國與中國的做法。所謂「口諭憲法」，甚或「片面改變現狀」不僅是胡亂指控，更是對國際現勢的無知。

丁允恭說，就如同前總統馬英九在2011年出席總統辯論會時所說，「台灣指的就是中華民國，台灣是通稱，就像一般人也不會用正式名稱叫荷蘭和英國一樣。」、「台灣是我們的家園，也是我們的國家」，稱呼我們的國家是台灣、中華民國（台灣），並沒有問題。

他進一步表示，馬英九在總統任內，包括總統府在內諸多正式場合，也持續採取這樣的用法。

丁允恭說，大選已經落幕多天，這種以藍綠為黑白，充滿意識形態與刻意混淆的指控應該適可而止。

總統府並還原蔡英文總統在BBC專訪中的談話，主要是BBC詢問是否贊成台灣正式獨立？而總統在回答中清楚表達，「我們沒有需要再次宣布自己為獨立國家，因為我們已經是獨立的國家了，我們自稱為中華民國（台灣），我們有政府、軍隊和選舉。」（編輯：林孟汝）1090115