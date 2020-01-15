更多編輯台推薦新聞：
台彩春節加碼8億 大樂透連開11天史上最長
生活

台彩春節加碼8億 大樂透連開11天史上最長

澳洲隕石含地球最古老物質 可溯及70億年前
科技

澳洲隕石含地球最古老物質 可溯及70億年前

每天生活費9元引關注 貴州吳花燕逝世得年24歲
兩岸

每天生活費9元引關注 貴州吳花燕逝世得年24歲

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
foodpanda外送員明天拒送抗議 北中南三地集結
首頁 / 重點新聞

中華民國台灣遭質疑改國號 總統府：胡亂指控

最新更新：2020/01/15 21:09
總統府發言人丁允恭15日說，在國際上以中華民國（台灣）、台灣稱呼國家早已行之有年，也是避免常有混淆我國與中國的做法。（中央社檔案照片）
總統府發言人丁允恭15日說，在國際上以中華民國（台灣）、台灣稱呼國家早已行之有年，也是避免常有混淆我國與中國的做法。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北15日電）總統府發言人丁允恭今天說，在國際上以中華民國（台灣）、台灣稱呼國家早已行之有年，也是避免常有混淆我國與中國的做法。所謂「口諭憲法」，甚或「片面改變現狀」不僅是胡亂指控，更是對國際現勢的無知。

聯合晚報今天以「改國號？ BBC專訪 蔡總統：我們自稱中華民國台灣」為標題表示，總統在BBC訪問時答覆我們稱自己的國家是中華民國（台灣），並指總統「改國號」、「口諭憲法」，甚至稱此為「片面改變現狀」。

丁允恭說，除了正式國號，在國際上以中華民國（台灣）、台灣稱呼自己國家早已行之有年，也是避免國際社會常有混淆我國與中國的做法。所謂「口諭憲法」，甚或「片面改變現狀」不僅是胡亂指控，更是對國際現勢的無知。

丁允恭說，就如同前總統馬英九在2011年出席總統辯論會時所說，「台灣指的就是中華民國，台灣是通稱，就像一般人也不會用正式名稱叫荷蘭和英國一樣。」、「台灣是我們的家園，也是我們的國家」，稱呼我們的國家是台灣、中華民國（台灣），並沒有問題。

他進一步表示，馬英九在總統任內，包括總統府在內諸多正式場合，也持續採取這樣的用法。

丁允恭說，大選已經落幕多天，這種以藍綠為黑白，充滿意識形態與刻意混淆的指控應該適可而止。

總統府並還原蔡英文總統在BBC專訪中的談話，主要是BBC詢問是否贊成台灣正式獨立？而總統在回答中清楚表達，「我們沒有需要再次宣布自己為獨立國家，因為我們已經是獨立的國家了，我們自稱為中華民國（台灣），我們有政府、軍隊和選舉。」（編輯：林孟汝）1090115

延伸閱讀
總統接受BBC專訪：我們是獨立國家 中國應予尊重總統：守護民主從不會把不同政治主張視為叛國蔡總統817萬票連任 國際媒體分析：對中國專制主義說NO
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報