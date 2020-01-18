9電視台開票5分鐘就有票 觀察報告：速度難想像

媒體專業組織發布2020總統大選電視台報票觀察報告表示，有9家電視台開票5分鐘內就報出開票的票數，認為報票速度實在「難以想像」。圖為選務人員開票情形。中央社 109年1月11日

（中央社記者陳政偉台北18日電）媒體專業組織發布2020總統大選電視台報票觀察報告表示，有9家電視台開票5分鐘內就報出開票的票數，認為報票速度實在「難以想像」，而公視及華視仍是最有所本的電視台。

2020年總統大選期間，四個媒體專業組織包括卓越新聞獎基金會、台灣事實查核中心、台灣媒體觀察教育基金會及優質新聞發展協會聯合成立一個17人「2020總統大選電視台報票監看工作小組」。在開票當天實際監看各家電視台整個報票過程，並在17日發布「2020總統大選電視台報票觀察報告」，公布各電視台開票的監看報告。

報告指出，從監看小組所記錄下來的資料，並沒有確切的證據可以直接指證哪一個電視台進行灌票，但小組仍整理出若干時間點的報票疑點，有待個別電視台進一步釐清。

報告認為，從監看紀錄可以證實，公廣集團的公視及華視仍是最可靠而且最有所本的電視台。

報告也強調，許多商業電視台宣稱招募了工讀生到投開票所進行現場報票工作，但是對確實招募多少工讀生、派到多少投開票所、實際作業方式為何，除民視及TVBS有單獨做新聞對觀眾說明外，大多未詳述。

針對各電視台報票依據的宣稱，報告表示，包括三立、中視、TVBS、東森、中天、年代、台視、壹電視、民視等9家電視台在下午4時5分（含）前就已經報出票數，而且總數從2票到643票不等。甚至有下午4時2分，鏡面就已經出現票數。這個速度在各投開票所下午4時0分才結束投票，而且還必須清場、布置開票作業場地、擺設桌椅、張貼計票紙，以及整理票匭的情況下，實在「難以想像」。

不過，報告指出，確實也見到有投開票所顯然提前作業，在下午4時1分就開票的畫面。但即使在極端效率的驅使下，讓電視台完成了「難以想像」的超快工作，這種一個票匭未開完就先報導的票數，對觀眾、對社會、對台灣的民主政治，究竟有何意義，似乎也有疑問。

報告表示，監看工作小組發現電視台的數字誤植或數字暴衝，有些觀眾並不理解是電視台的疏失，反而是對選務工作產生質疑。建議電視台若有數字誤植，主播應口頭說明與解釋，同時配上跑馬燈和明顯標示，告知觀眾。

報告也建議，所有聲稱有從投開票所直接報票的電視台，都能夠具體公布一共聘請多少名工讀生或志工，在多少個投開票所（具體數字），以何種方式（每個工讀生負責多少投開票所），留下何種紀錄，來進行報票工作。同時也必須說明，是否有針對報票的原始資料進行「加工」。

報告強調，建議衛星公會新聞自律委員會，以可昭社會公信的方式，針對觀察報告所提出的疑點進行查核；NCC可先尊重電視台的自律機制，在確定自律機制不起作用時，再行介入。（編輯：管中維）1090118