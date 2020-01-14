總統蔡英文壓倒性勝選 華郵：習近平台灣夢幻滅

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）在中國持續打壓台灣的情況下，總統蔡英文仍壓倒性勝選順利連任。「華盛頓郵報」今天刊登專文，分析中國國家主席習近平過去幾年積極宣傳的統一夢如何受到台灣選舉結果挫敗。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天刊出一篇標題為「習近平的台灣夢幻滅」（The end of Xi Jinping's Taiwan dream）的專文。

內文指出，2016年蔡英文首度當選總統後，北京當局與台灣關係惡化，並試圖使用各種高壓手段來施壓蔡英文政府，包括限制陸客來台、阻擋台灣參加世界衛生組織（WHO）和最新一輪聯合國氣候峰會等國際組織及活動。

去年一月習近平對台灣釋出警告，聲稱「祖國必須統一，也必然統一」、「台獨只會給台灣帶來深重禍害」、「（統一是）新時代中華民族偉大復興的必然要求」。

台灣選民則於本月11日對習近平作出最有力的回應，讓代表民主進步黨的蔡英文以57%得票率壓倒性連任。蔡英文獲得817萬票，是台灣自1996年首次舉行總統直選以來的最高得票數。

專文指出，習近平宣傳兩岸統一時，聲稱將讓台灣採行跟香港類似的一國兩制。但中國因應香港反送中示威的手法，凸顯出香港模式的脆弱和習近平統治的專制，這使台灣民眾感到不安，也讓蔡英文的主要對手中國國民黨在這次選舉受挫。

華盛頓郵報指出，中國因應香港反送中示威的手法，凸顯出香港模式的脆弱和習近平統治的專制，這使台灣民眾感到不安，也讓蔡英文的主要對手中國國民黨在這次選舉受挫。圖為10日民進黨選前之夜現場不少人帶著挺港旗幟參與響應。中央社記者吳家昇攝 109年1月10日

華郵北京分社社長弗菲爾（Anna Fifield）指出，台灣社會已變得具備活力且多元性，不僅內閣官員包含跨性別人士是全球首見，去年還合法化同性婚姻成為亞洲首例，同時台灣也具有自己的國族認同感。

如今習近平仍拒絕排除以武力實現統一的可能性。根據華郵專文，這種作法恐讓局勢急速升溫，並可能引發美中之間的武裝衝突。

東海大學政治系教授潘兆民分析，現在習近平擺出強硬立場是更廣泛民族主義姿態的一部分，中國在貿易問題與美國總統川普政府較量，加上香港示威受到全球關注，都讓習近平沒有太大調解空間。

潘兆民告訴「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）：「我們可預見中國會加強努力挖走台灣僅剩的邦交國，並阻止台灣參加國際組織和活動。北京也會提供更多激勵措施，以挖空台灣的產業和人才。」

前美國在台協會（AIT）理事主席、現任華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員卜睿哲（Richard Bush）告訴彭博（Bloomberg News）：「我懷疑北京是否會反思蔡總統勝選的意義，但未來恐會加強在她第一任期就實施的高壓政策。」

卜睿哲表示：「北京把川普政府而非蔡總統視為更危險的變數。未來北京將更大力反制美國協助台灣的措施。」

華郵專文最後提到，蔡總統成功連任後，重申致力推動和平穩定的兩岸關係，但習近平的統治潛藏許多外部及國內壓力，這意味著緊張局勢可能很快升溫。

英國「金融時報」（Financial Times）亞洲版主編吉密歐（Jamil Anderlini）就指出：「蔡英文的壓倒性勝利無疑是自由民主力量的勝利，但這也可能會讓區域局勢變得更危險一點。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1090114