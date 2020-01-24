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武漢肺炎蔓延 中國暫停所有體育賽事

最新更新：2020/01/24 13:55
中國武漢「新型冠狀病毒」肺炎疫情蔓延，中國運動網站虎撲指出，體育總局要求暫停4月份之前所有體育賽事。圖為22日武漢漢口火車站附近不少人戴著口罩。（中新社提供）
中國武漢「新型冠狀病毒」肺炎疫情蔓延，中國運動網站虎撲指出，體育總局要求暫停4月份之前所有體育賽事。圖為22日武漢漢口火車站附近不少人戴著口罩。（中新社提供）

（中央社台北24日電）中國武漢「新型冠狀病毒」肺炎疫情蔓延，根據新浪網引用山西男籃公告指出，中國男子職業籃球聯賽（CBA）將無限期停賽；運動網站虎撲也指出，體育總局要求暫停4月份之前所有體育賽事。

根據新浪網報導，山西男籃已發布公告指出，為了做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，CBA聯賽將推遲原定於2月1日起的所有賽事，CBA聯盟也會根據疫情的進展情況等，另行發布競賽計畫與賽程安排。

這並不是中國運動聯賽首度因為疫情停賽，2003年的SARS期間，中國足球超級聯賽就曾因此停賽83天，而當時的CBA也限制了觀眾入場人數。

目前在CBA效力的台灣球員不少，包括廣廈的劉錚、廣州龍獅隊的陳盈駿、福建潯興的胡瓏貿、上海的吳永盛、北京首鋼的周儀翔與青島國信的林韋翰；另外曾在NBA掀起一陣旋風的林書豪，目前也在CBA北京首鋼效力。

此外，中國運動網站虎撲指出，中國體育總局已發出通知，要求暫停4月份之前的所有體育賽事。（編輯：謝雅竹）1090124

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